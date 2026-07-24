Muğlaspor, Mamady Diarra ile Anlaştı - Son Dakika
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Muğlaspor, Mamady Diarra ile Anlaştı

Muğlaspor, Mamady Diarra ile Anlaştı
24.07.2026 11:13
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Muğlaspor, Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile sözleşme imzaladı ve kampına katıldı.

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile resmi sözleşme imzaladı.

Kariyerinde FC Sheriff, Gyor, Cadiz CF ve Hapoel Petah Tikva formalarını giyen Mamady Diarra, Mali alt yaş milli takımlarında da görev yaptı. Diarra, Muğlaspor'un Bolu'da devam eden sezon öncesi kampının gerçekleştirildiği otelde düzenlenen imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmzanın ardından Bolu kampına katılan Malili futbolcu, yeni sezon hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kaynak: DHA

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