Muğlaspor, Mamady Diarra ile Anlaştı

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, 26 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Mamady Diarra ile resmi sözleşme imzaladı.

Kariyerinde FC Sheriff, Gyor, Cadiz CF ve Hapoel Petah Tikva formalarını giyen Mamady Diarra, Mali alt yaş milli takımlarında da görev yaptı. Diarra, Muğlaspor'un Bolu'da devam eden sezon öncesi kampının gerçekleştirildiği otelde düzenlenen imza töreniyle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. İmzanın ardından Bolu kampına katılan Malili futbolcu, yeni sezon hazırlıklarında takımla birlikte çalışmalara başladı.