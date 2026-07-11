Muğlaspor Stadyum Sorununu Aşmayı Planlıyor - Son Dakika
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Muğlaspor Stadyum Sorununu Aşmayı Planlıyor

Muğlaspor Stadyum Sorununu Aşmayı Planlıyor
11.07.2026 11:27
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Muğlaspor, iç saha maçlarını oynayacağı stadyumda eksiklikleri gidermeye çalışıyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'un 2026-27 sezonunda iç saha maçlarını Muğla Atatürk Stadı'nda oynayıp oynayamayacağı tartışma konusu oldu. Stadyumda yapı kullanım izninin henüz alınmadığı, aydınlatma ve trafo çalışmalarının tamamlanmadığı öne sürüldü. Eksiklerin ağustos ayı ortasına kadar giderilememesi halinde yeşil-beyazlı ekibin iç saha maçlarını Bodrum İlçe Stadı'nda oynayabileceği iddiaları üzerine Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç açıklama yaptı.

Bodrum İlçe Stadı'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) prosedür gereği bildirildiğini belirten Muğlaspor Başkanı Kıyanç, "Stadyumumuz daha yeni aslında. 1'inci Lig standartlarında yapılan bir stadyum. Olası bir saha bildirme zorunluluğumuz olduğu için tamamen prosedür gereği ve tedbir amaçlı Bodrum İlçe Stadı'nı TFF'ye bildirdik. Sahanın ilk maça yetişmemesi gibi bir durum söz konusu değil, zaten yetişmesi de gerekiyor" dedi.

'ARTIK KENDİ SAHAMIZDA OYNAMAMIZ GEREKİYOR'

Muğlaspor'un son 2 sezonda iç saha maçlarını farklı statlarda oynamak zorunda kaldığını hatırlatan Menaf Kıyanç, takımın artık kendi sahasında taraftarıyla buluşması gerektiğini söyledi. Kıyanç, "Muğlaspor'un bir daha ligde kendi sahasında oynamaması söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Olmamalı. Artık bununla ilgili yorulduk. İki sezon boyunca sürekli deplasmanlarda oynadık. Artık böyle bir sıkıntının yaşanacağına ihtimal vermiyorum" diye konuştu.

'EKSİKLİK KULÜPTEN KAYNAKLANMIYOR'

TFF'nin stat kriterleri kapsamında belirlenen eksiklerin kulüpten kaynaklanmadığını ifade eden Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, güvenlik kamerası ve e-bilet sistemiyle ilgili sürecin takip edildiğini kaydetti. Kıyanç, "Bizimle ilgili bir eksiklik söz konusu değil. Sadece TFF'nin güvenlikle ilgili kamera ve güvenlik sistemi şartı vardı. Bu durumu kulüp dışından çözmeye çalıştık. E-bilet sistemiyle ilgili federasyonun kulüplerden bir talebi söz konusu. Aslında bakıldığında kulüpleri bağlayan bir durum değil. E-bilet sistemi, 6222 Sayılı Kanun'un gerektirdiği güvenlik sistemiyle ilgili bir durum" ifadelerini kullandı.

'37 GÜN ÇOK UZUN BİR SÜRE'

E-bilet ve güvenlik sisteminin kurulması için TFF'ye talepte bulunduklarını belirten Kıyanç, ilgili firmanın çalışmaları kısa sürede tamamlayabileceğini söyleyerek, "Bir hafta önce, ödemesini yapmak şartıyla federasyona talepte bulunduk. İlgili firma bunu programa aldı. Şu anda çağırmamız halinde bir hafta içerisinde çalışmayı bitirecek. İlk lig maçımız 16 Ağustos tarihinde. Önümüzdeki 37 gün çok uzun bir süre. Bu süre içerisinde stadın gece maçı oynamaya hazır hale getirileceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'MUĞLASPOR BU LİGDE KALICI OLACAK'

İlk maçlarına Sarıyer deplasmanında çıkacaklarını, Muğlaspor'un ligde kalıcı olmayı hedeflediğini vurgulayan Menaf Kıyanç, "Birçok kulübün Muğlaspor'u bu ligde kalıcı görmediğini biliyoruz. Bunlar bizi üzmüyor, aksine motive ediyor. Muğla, her alanda şampiyonluğu ve başarıyı hak eden bir il. Dolayısıyla Muğlaspor da Allah'ın izniyle bu ligde kalıcı olacaktır. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz" dedi.

KALECİ EKREM İMZAYI ATTI

Muğlaspor, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı transfer etti. Yeşil-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki file bekçisiyle resmi sözleşme imzaladığını duyurdu. Eskişehirspor altyapısında yetişen Ekrem, kariyerinde Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep FK, Göztepe, Ankara Keçiörengücü ve son olarak Esenler Erokspor formalarını giydi. Deneyimli kaleci, profesyonel kariyerinde 1'inci Lig'de 106 karşılaşmada görev alırken, geçen sezon Esenler Erokspor formasıyla ligde 30 maça çıktı. Muğlaspor Kulübü, transferi duyurduğu açıklamada Ekrem Kılıçarslan'a yeşil-beyazlı forma altında başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: DHA

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