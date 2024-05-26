Muhammed Abdullah Yıldırmış Güney Kore'de bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Muhammed Abdullah Yıldırmış Güney Kore'de bronz madalya kazandı

Muhammed Abdullah Yıldırmış Güney Kore\'de bronz madalya kazandı

Güney Kore'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında milli sporcu Muhammed Abdullah Yıldırmış, klasik yay kategorisinde bronz madalya elde etti. Yıldırmış, çeyrek finale yükselerek Meksikalı, İtalyan ve Çinli rakiplerini mağlup etti. Yarı finalde Güney Koreli bir sporcuyla karşılaşan Yıldırmış, bu maçı kaybederek bronz madalya kazandı. Türkiye, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında toplamda 2 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

26.05.2024 10:57
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Güney Kore'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında milli sporcu Muhammed Abdullah Yıldırmış, bronz madalya elde etti.

Yecheon kentinde düzenlenen organizasyon, klasik yay kategorisinde yapılan madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Erkekler klasik yayda mücadele eden milli sporculardan Muhammed Abdullah Yıldırmış, sırasıyla Meksikalı Matias Grande, İtalyan Federico Musolesi ve Çinli Kao Wenchao'yu yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde bir diğer İtalyan sporcu Mauro Nespoli'yi mağlup eden milli okçu, yarı finalde Güney Koreli Kim Woo-jin'e yenildi.

Viyetnamlı Le Quoc Phong ile yaptığı üçüncülük müsabakasını 6-4 kazanan Muhammed Abdullah Yıldırmış, bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride mücadele eden Mete Gazoz, son 32 turunda Özbekistan'dan Amirkhon Sadikov'a yenilerek elendi.

Kadınlar klasik yayda yarışan Elif Berra Gökkır ise çeyrek finalde Hint Deepika Kumari'ye yenilerek madalya kürsüsüne çıkamadı.

Milliler, böylece Dünya Kupası'nın ikinci ayağını 2 gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı. Türkiye, makaralı yay erkek ve kadın takım kategorilerinde gümüş madalya almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muhammed Abdullah Yıldırmış Güney Kore'de bronz madalya kazandı - Son Dakika

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