Muhammed Khalvandi, yeni dünya rekoru kırdı ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda şampiyonluk hedefliyor

Cirit atmada 51,60 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi olan İran asıllı Türk para atlet Muhammed Khalvandi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk madalyasına göz dikti.
Mersin'de başlayan Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda, cirit atma branşında mücadele eden milli sporcu Muhammed, 51,60 metrelik atışıyla bu alanda Azerbaycan adına yarışan Hamed Heidari'ye ait 51,42 metre olan büyükler dünya rekorunu kırdı.
Geçen yıl Fransa'da düzenlenen Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nda cirit atmada altın madalya kazanan milli sporcu, Paris 2024'te de olimpiyat şampiyonu olmak istiyor.
Olimpiyatlarda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde etmenin hesaplarını yapan rekortmen atlet, organizasyonda ter dökmek için sabırsızlıkla bekliyor.
"Çok gururlandım"
Bursagücü Gençlik ve Spor Kulübü adına yarışan Muhammed Khalvandi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya rekortmeni olmanın sevincini yaşadığını söyledi.
Dubai'de 12-15 Şubat'ta düzenlenen 2024 Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde cirit atmada altın madalya kazandığını anımsatan Muhammed, şöyle devam etti:
"Dubai'de rekoru kıramamıştım. Türkiye'deki organizasyonda daha iyi atış yaptım. Burası bana daha iyi geliyor. Burada antrenman yapıp çalışıyorum. Çok gururlandım. 5 ay önce dünya şampiyonası (Fransa Para Atletizm Dünya Şampiyonası) vardı. Orada aynı hırsı ve heyecanı yaşayamamıştım. Burada çok heyecanlandım. Güzel atış yaptım ve dünya rekorunu kırdım."
Milli sporcu Muhammed, Paris Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:
"En iyi dereceleri atmak için çalışıyorum. Antrenmanlara devam edeceğim. Ciritte 53-54 metreye ulaşmak için çalışıyorum. 3 ay sonra yeni bir dünya şampiyonası var. Daha sonra Paris Paralimpik Oyunları'na gideceğiz. İnşallah orada da tekrar bu dereceyi, belki daha fazlasını atacağım. Bunun için çalışıyorum. Dünya rekortmeni olarak olimpiyatlarda Türk bayrağının birinci gelmesini istiyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Antrenörüm, kulübüm, federasyon başkanımız ve Bakanlığımız bana çok destek veriyor. Onlara teşekkür ediyorum."
Antrenör Yıldız: "Olimpiyatlarda madalyanın renginin sarı olmasını istiyoruz"
Antrenör Zübeyde Yıldız da verdikleri emeklerin karşılığını çok güzel şekilde aldıklarını dile getirdi.
Büyük gurur yaşadıklarını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:
"Çok mutluyuz. Birkaç gün önce Dubai'den geldik. Orada da şampiyon olmuştuk. 2023'ün dünya şampiyonu olarak olimpiyat kotasını almıştık. Şimdi hedefimiz olimpiyatlarda madalyanın rengini belirlemek. Onun için çalışıyoruz. Madalyanın renginin de sarı olmasını istiyoruz. Ülkemize altın madalyayla döneceğiz inşallah."
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