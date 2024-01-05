Muhammed Salah, Gazzeliler\'e verdiği destekle takdir topluyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool ile yine formda bir sezon geçiren Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, sadece sahadaki performansıyla değil Gazzeliler'e verdiği destekle de tam not aldı.

Transfer olduğu 2017 yılından bu yana Liverpool'un Premier Lig'de 30 yıllık şampiyonluk hasretini son erdirmesinde ve beş yılda üç kez final oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 2019'da kazanmasında büyük pay sahibi olan 31 yaşındaki Salah, saha dışındaki duruşuyla da örnek bir profil ortaya koydu.

Sık sık ülkesinde zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan insanlara yaptığı yardımlarla haber olan Mısırlı yıldız, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insani drama da ilk günden itibaren sessiz kalmadı.

Salah varsa gol de var

Son yıllarda Manchester City'nin şampiyonluklara ambargo koyduğu Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool, şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alırken, "Kırmızılar"ın gol yükünün yarısını Muhammed Salah çekti.

Bu sezon 20 haftası geride kalan ligde 45 puanla zirvede yer alan Liverpool, rakip fileleri 43 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü.

Krallık yarışında 14 golle Manchester Cityli Erling Haaland ile ilk sırayı paylaşan Salah, yaptığı 8 asistle de takımının gol yollarındaki en etkili ismi oldu.

Toplam 22 gole doğrudan katkı sağlayan Salah, skor yükünün yarısından fazlasında takımını sırtladı.

Ligin ve Liverpool'un unutulmazları arasına girdi

2017 yazında 42 milyon avro bonservisle Roma'dan Liverpool'a transfer olan Salah, performansıyla Premier Lig'in ve 131 yıllık tarihe sahip kulübünün unutulmazları arasına girdi.

Kendisinin yerine Bayer Leverkusen'den Julian Brandt'ı transfer etmek isteyen ancak takımın oyuncu izleme ekibinin Salah'ın kalması için ikna ettiği Klopp'u pişman etmeyen Mısırlı futbolcu, "Kırmızı" formayla hiçbir sezon 23'ten az gol atmadı, dört sezonda ise 30 gol ve üstü performans sergiledi.

Liverpool'daki ilk sezonunda 44 kez rakip fileleri havalandırarak tüm zamanların kulüp rekorunu kıran Salah, Ian Rush ve Roger Hunt ile bir sezonda 40 ve üstü gol atan üç oyuncudan biri oldu.

Mısırlı yıldız, 151 gol attığı Premier Lig'de tüm zamanların en skorer oyuncuları sıralamasında Michael Owen'ı geride bırakarak ilk 10'a girdi.

Salah'ın Liverpool'da geçirdiği 7 sezonda tüm kulvarlardaki gol performansı şöyle: