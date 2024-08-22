Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Başladı

Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Başladı

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başladı. Şampiyonaya 73 ilden 830 kulübe bağlı 3 bin 500'ün üzerinde sporcu katılıyor.

22.08.2024 13:02
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İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası başladı. İzmir Halkapınar Spor Salonu'nda, 73 ilden 830 kulübe bağlı 3 bin 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla 21-26 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyona, bir süre önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden milli tekvando antrenörlerinden Murat Şimşek adıyla organize edildi.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, organizasyona katılan tüm sporcu, antrenör ve kulüplere başarılar diledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Murat Şimşek Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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