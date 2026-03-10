Murat Ülker\'i bile 3\'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener\'e sponsor olmamış

Forbes dergisi, serveti milyar dolar seviyesinde olan Türk iş insanlarının güncel listesini yayımladı. Listenin zirvesinde 13.5 milyar dolarlık servetiyle Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya yer aldı. ABD'de kurduğu yoğurt markasıyla dünya çapında başarı yakalayan Ulukaya, bu rakamla Türkiye'nin en zengin ismi oldu.

FENERBAHÇE STADYUMUNUN İSİM SPONSORU

Hamdi Ulukaya son dönemde spor dünyasında da adından söz ettiriyor. Ulukaya'nın kurucusu olduğu Chobani markası, Fenerbahçe'nin stadyum isim sponsorluğu anlaşmasıyla gündeme gelmişti. Bu anlaşma Türk spor tarihinde dikkat çeken sponsorluklardan biri olarak değerlendirilmişti.

MURAT ÜLKER İKİNCİ SIRADA

Forbes'un yayımladığı listeye göre Hamdi Ulukaya'yı 5.3 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker takip etti. Enerji, savunma sanayi, finans ve teknoloji gibi farklı sektörlerden birçok iş insanı listede yer aldı.

Şaban Cemil Kazancı ve Eren Özmen 4.9 milyar dolarlık servetleriyle üst sıralarda bulunurken, Fatih Özmen ile BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin 4.7 milyar dolarlık servetleriyle dikkat çekti.

FORBES'A GÖRE TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 20 İSMİ

Forbes'un yayımladığı listeye göre Türkiye'nin dolar milyarderi iş insanları ve tahmini servetleri şöyle sıralandı: