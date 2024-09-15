Murat Uluç: "Kulübüm için oynuyorum, transfer yasağı kalkarsa futbolu bırakırım" - Son Dakika
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Spor

Murat Uluç: "Kulübüm için oynuyorum, transfer yasağı kalkarsa futbolu bırakırım"

Murat Uluç: "Kulübüm için oynuyorum, transfer yasağı kalkarsa futbolu bırakırım"

Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, transfer yasağının kaldırılması durumunda futbolu bırakacağını ve sadece kulübü için oynamaya devam ettiğini dile getirdi. Uluç, gençlerle birlikte iyi bir takım oluşturduklarını ve geçmişin tecrübesinin genç oyunculara fayda sağladığını ifade etti.

15.09.2024 11:34  Güncelleme: 11:36
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Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, siyah-beyazlı kulübün eksiklerinin olduğu için futbola devam ettiğini, transfer yasağının kalkması halinde ise tekrar futbolu bırakacağını söyledi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altay'da 38 yaşındayken jübile yapıp, kulübün transfer yasağı nedeniyle 3 yıl ara verdiği futbola 41 yaşında geri dönen Murat Uluç, adeta kariyerinin ikinci baharını yaşıyor. Geçen sezon 42 yaşındayken 1. Lig'de Giresunspor filelerini sarsarak profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını ele geçiren tecrübeli santrfor, Türkiye Kupası'nda da gol atan en yaşlı oyuncu konumunda bulunuyor. Golcü oyuncu, geçtiğimiz hafta oynanan TFF 2. Lig'deki Sincan Belediyesi Ankaraspor mücadelesinde Altay'a galibiyeti getiren golü kaydederek rekorlarını yenisini ekledi. Bu başarıların üzerine İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Murat Uluç, "Altay'ın Süper Lig'de olduğu dönemde teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun ekibindeydim. O sene düştüğümüz zaman takımın antrenmanda eksik olduğunu zamanlar devamlı katılım gösteriyordum. Zaten kopmadım, devamlı sahanın içindeydim. Bir eksik oluyor, bir şey oluyor tamamlıyordum ve antrenmanlara da çıkıyordum. Onun için bir etkisi fazla olmadı hep futbolun içinde kaldığımız için. Bir gün Sinan hoca da 'Sana lisans çıkartalım, sen oyna zaten antrenmanlarda gerekeni yapıyorsun' dedi. O vesile oldu. Ben de neden olmasın diye düşündüm. Lisansımı tekrar çıkardım. Bu vesileyle tekrar geri döndüm" dedi.

"Büyük Altay için elimden geleni her zaman yaparım"

Çok uzun süredir Altay'da olduğunu hatırlatan Murat Uluç, "Altyapısında yetiştiğim kulübe tekrar dönüp tekrar burada futbolu bitirmem, daha sonra kulübün ekonomik şartlarından ve transfer yasağından dolayı tekrar futbola geri döndüm. Bundan sonraki süreçte hocalarımızın tercihiyle, takımın da ihtiyacı olduğu için biz de maçlara çıktık. Büyük Altay için elimizden geleni yaptığımız için Sincan Belediyesi Ankaraspor'a galibiyeti getiren golü attığım için mutluyum. Bu yaşta gol attığım için biraz gündem olduk. İyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama tabii ki kulübümüz için iyi oldu. Galibiyeti getirdik. Tabii yılların verdiği tecrübe ekstra bizlere bir şeyler katıyor. Daha çok gençlerle oynadığımız için daha fazla fark oluşturuyoruz. Bu da bizim farkımızı gösteriyor. Bu da geçmişin getirdiği tecrübe oluyor" ifadelerini kullandı.

"2. Lig'e iyi hazırlandık"

İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve iyi hazırlandıklarını belirten Uluç, "Genç ve tecrübeli arkadaşlarımızla beraber iyi bir birliktelik yakaladık. Büyük Altay'a katkı sağlamak için buradayım. Oynayıp oynamamam önemli değil. Takımın ihtiyacı olduğu sürece ben her zaman buradayım. İnşallah bana gerek kalmaz ama gerek kaldığı zaman her maç gol atmak istiyorum" diye konuştu.

"Gol atma hazzı anlatılmaz yaşanır"

Gol atma hazzının bambaşka olduğunu ifade eden 43 yaşındaki golcü, "Gol attıktan sonra öncelik her zaman taraftara gitmek. Bu taraftar zaten hep destekçimiz, skor ürettiğim maçta Ankara'ya da geldiler. Golümü atınca onların yanına gittim. Bizim büyüklerimizin Altay'a sahip çıkmasını istiyoruz. Bu takım buralara layık değil, daha üst yerlere layık" şeklinde konuştu.

"Kulübüm için oynuyorum"

Futbolu ne zaman bırakacağını da işaret eden Uluç, "Zaman gösterecek ama inşallah kulübümüz tekrar eski günlerine kavuşur ve transfer yasağı kalkarsa ben de futbolu bırakırım. Herkes futbolu bırakıyor ben oynuyorum. Ama kulübüm için oynuyorum. Büyük Altay'a destek vermek için oynuyorum. Çünkü eksiklerimiz var ve transfer yasağı olduğu için oynuyorum. Bunlar olmasa futbolu bırakırdım" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Murat Uluç: 'Kulübüm için oynuyorum, transfer yasağı kalkarsa futbolu bırakırım' - Son Dakika

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