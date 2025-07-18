Muş'ta Badminton Heyecanı Başladı - Son Dakika
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Muş'ta Badminton Heyecanı Başladı

Muş\'ta Badminton Heyecanı Başladı
18.07.2025 17:33
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Muş'ta 90 sporcunun katıldığı Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Müsabakaları başladı.

Muş'ta, 9 ilden 90 sporcunun katıldığı 2025 Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 7. Grup Badminton Müsabakaları bu gün başladı.

2025 Sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 7. Grup Badminton Müsabakaları, 18 Temmuz'da Muş'ta başladı. Muş Yeni Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara Malatya, Elazığ, Tunceli, Van, Iğdır, Kars, Ağrı, Bitlis ve Muş'tan gelen 9 kız ve 9 erkek takımı toplamda 90 sporcu ile sahaya çıktı. Organizasyona ayrıca 40 antrenör ve idareci ile birlikte 17 hakem de katılım sağlıyor.

Düzenlenen şampiyona ile ilgili konuşan Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, "Anadolu Yıldızlar Ligi gençler arasında sporu yaygınlaştırmanın yanı sıra kardeşlik, birlik ve sosyal gelişim açısından da büyük bir öneme sahiptir. Bu organizasyon sadece bir spor müsabakası değil; aynı zamanda disiplinin, emeğin, azmin ve centilmenliğin sahaya yansıdığı bir eğitim alanıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından ilimize kazandırılan modern tesisler sayesinde Muş artık ulusal düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasiteye ulaştı. Yüzme havuzları, atletizm pistleri, sentetik sahalar ve çok amaçlı spor kompleksleriyle Muş artık sporun yeni merkezlerinden biridir" dedi.

İl Müdürü Yusuf Kılıç, açıklamasının sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a ve Muş Valisi Avni Çakır'a teşekkür etti. Kılıç, "Muş'un sporda yükselen bir değer haline gelmesinde öncü rol oynayan başta Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere, ilimizde gençlik ve spora her daim destek veren Sayın Valimiz Avni Çakır'a en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu destekler ile Muş artık gençlerimizin potansiyelini ortaya koyabildiği, sporun her alanında fırsatların sunulduğu bir şehir haline gelmiştir ve inşallah bu yatırımların meyvelerini, nice milli sporcularımızla, nice başarı hikayeleriyle birlikte toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Muş Yeni Spor Salonu'nda başlayan badminton heyecanı, 20 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek. Tüm müsabakalar, sporseverlerin takibine açık şekilde gerçekleşiyor. - MUŞ

Kaynak: İHA

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