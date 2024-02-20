Muş\'ta Yıldız Kızlar Basketbol Takımı Bölge Şampiyonu Oldu

Muş'ta 3 yıl önce kurulan Yıldız Kızlar Basketbol Takımı, tek potası olan okul bahçesinde hazırlandıkları organizasyonda bölge şampiyonu oldu.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen Basketbol Spor Dalı Yıldızlar Kategorisi Grup Yarışmaları Bölge Elemeleri Batman'da gerçekleştirildi. Muş'un gözde okullarından Vali Adil Yazar Ortaokulu'nun Yıldız Kızlar Basketbol Takımı, Muş il birincisi olarak bölge şampiyonasına katıldı. Muş'ta 3 yıl önce kurulan ve tek potası olan okul bahçesinde antrenmanlarını gerçekleştiren Yıldız Kızlar Basketbol Takımı, büyük bir başarıya imza attı. Yaz tatillerinde okul bahçesinde hazırlıklarını sürdüren ekip, Batman'da düzenlenen bölge şampiyonasında Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın bulunduğu grupta şampiyonluk elde ederek adlarını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.
Tek bir potaya sahip olan okul bahçesinde antrenman yapan sporcular, daha iyi imkanlarla daha büyük başarılar elde edebileceklerine inanıyor. Takım, önlerindeki Türkiye yarı finallerine hazırlıklarına devam ederken Muş'u en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Yıldız Kızlar Basketbol Takımını turnuvaya hazırlayan beden eğitimi öğretmeni Yusuf Altıok, iki yıl üst üste bölge şampiyonu olduklarını belirterek, "Turnuvalara hazırlanmak için genellikle yaz tatillerimizde okulumuzun bahçesinde çalışıyoruz. Bu yıl da geçtiğimiz günlerde Batman'da düzenlenen bölge şampiyonasında Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın olduğu grubu şampiyonlukla tamamlayıp önümüzdeki ay Mardin'de yapılacak olan Türkiye yarı finaline katılmaya hak kazandık. Geçtiğimiz son 3-4 yıl içerisinde büyük emekler verdik. Bu emeklerin meyvesini almak hem kendim adına hem de çocuklarımızın adına çok gurur verici. Çok mutluyuz. Umarım yarı finallerde geçtiğimiz seneki başarımızı tekrar yakalayarak Türkiye'de son 16'ya kalmaya hak kazanırız. Hedefimiz bu yönde. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tüm rakiplerini namağlup bir şekilde yenerek şampiyonluk kupasını buraya getirdik" dedi.
Vali Adil Yazar Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden ve takımın önemli sporcularından Zeynep Duzener ise tek potası olan okuldan bölge şampiyonluğuna ulaştıklarını ifade ederek, "Burada zor şartlarda antrenmanlar yaptık. Okulumuzun tek bir tane potası var. O potayla biz buralara geldik. Sadece güzel bir spor salonu istiyoruz. Boş bir alanımız var. Oraya güzel bir tane spor salonu istiyoruz. Biz buralara böyle küçük bir sahada geldiysek, bizim bir spor salonumuz olsa daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Vali Adil Yazar Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Rana Şimşek de, kapalı bir spor salonu istediklerini ifade ederek, "Yakaladığımız başarılarla Muş'u daha iyi yerlerde temsil etmeyi istiyoruz. Muş'ta çok iyi olan öğrenciler var. Bu imkanları daha çok bize sunarlarsa, daha güzel yerlerde temsil edeceğimize de inanıyoruz. İki yıl üst üste bölge şampiyonu olduk. Umarım bize bir saha yaparlar ve orada Türkiye'yi daha güzel bir şekilde temsil etmek için çalışırız, çabalarız. Bence tek isteğimiz bize birazcık daha imkan verilsin. Okulumuz hem akademik hem de sportif olarak çok başarılıdır. Çok iyi olan oyuncularımız var, her branştan iyi olan öğrenciler, oyuncular var. Bizim tek istediğimiz kapalı ve güzel bir spor salonudur. Çünkü öyle bir spor salonumuz olursa daha güzel yerlere gelebiliriz" ifadelerini kullandı. - MUŞ
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