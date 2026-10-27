Muşlu rekortmen atlet Derya Kunur, atletizm kursunda çocuklara antrenörlük yapıyor

Muşlu milli atlet Derya Kunur, aktif sporculuk kariyerinin yanında atletizm kursuna katılan çocukları geleceğin şampiyonları olarak yetiştirmek için antrenörlük yapıyor.

Türkiye rekortmeni Muşlu milli atlet Kunur, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen atletizm kursunda çocukları geleceğin başarılı sporcuları olarak yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Aktif sporculuk hayatına devam eden Kunur, kendi başarılarını yeni nesillere aktarmayı ve kendisi gibi Türkiye rekorları kıran sporcular yetiştirmeyi hedefliyor. Aktif sporculuk kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettiren Kunur, hafta içi okul saatleri dışında 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde bulunan atletizm pistlerinde çocuklarla bir araya geliyor. Kendi antrenmanlarını da sürdüren milli atlet, bir yandan yarışmalara hazırlanırken diğer yandan genç sporcuların gelişimine katkı sağlıyor. Antrenmanlarda çocukların sürat, dayanıklılık ve koşu tekniklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Kunur, genç sporcuların disiplinli ve planlı bir şekilde ilerlemelerine yardımcı oluyor. Kendi tecrübelerini çocuklara aktaran milli atlet, onların yeteneklerini keşfetmelerine ve atletizmde başarılı bir gelecek inşa etmelerine katkı sunuyor.

Hem aktif sporculuk kariyerini sürdüren hem de geleceğin atletlerini yetiştirmek için çalışan milli atlet Kunur, Muş'tan yetişecek sporcuların ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde ederek Türk atletizmine katkı sağlamasını hedeflediğini belirtti. Kunur, "Milli sporcuyum. Fenerbahçe'nin altyapısında koştum. Şu anda da aktif olarak spora devam ediyorum. Bunun dışında, çocukların okul saatleri bittikten sonra sahaya geliyoruz. Birlikte antrenman yapıyoruz. Kendi yolumda çocuklara örnek olup onların da güzel başarılar elde etmesini hedefliyoruz. Okullara gidip taramalar yaptık. Belirli okullarda çocukları seçtik. Önce okullarda seçmeler yaptık, ardından çocukları sahaya getirip final seçmelerini gerçekleştirdik. Yetenekli ve atletizme yatkın olan sporcuları belirleyerek buraya getirdik. Onların da başarılara imza atmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Çocuklarla birlikte okul saatleri dışında atletizm sahasına geliyoruz. Burada hem ben antrenman yapıyorum hem de onlara antrenman yaptırıyorum. Birlikte güzel bir yol izliyoruz. Çocuklar küçük yaş gruplarında oldukları için haftanın üç günü antrenmana geliyoruz. Bazen 20 dakika koşuyoruz, bazen de kuvvet çalışmalarıyla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Başarıya odaklı çalışıyoruz. Bugün çocuklarla güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Onlara gençler Türkiye rekorunun bana ait olduğunu söyledim. Çocuklar da bana söz verdiler. İnşallah ileride benim rekorumu kendi öğrencilerim kıracak. Bunu umut ediyorum" dedi.

Atletizm kursuna katılan çocuklardan Recep Yaşlı ise ileride olimpiyatlar ile dünya ve Türkiye şampiyonalarında yarışmayı hedeflediğini belirterek, "Ben 12 yaşındayım. Atletizm antrenmanlarına geliyorum. Derya Hocam ve Naim Hocamla her gün burada antrenman yapıyoruz. Büyük dereceler elde etmek istiyorum. Olimpiyatlara, dünya ve Türkiye şampiyonalarına katılmak istiyorum. Dün burada yarışma oldu, dördüncü oldum. Bu süreçte Ankara'daki Türkiye Şampiyonası'na gideceğiz. İnşallah orada da kazanırım ve Muş'u gururlandırırım" ifadelerini kullandı.

Atletizm kursuna katılan Çiğdem Biçer de, koşudaki başarısını artırmak, ailesine destek olmak ve Derya Kunur gibi rekorlar kırmak istediğini belirterek, tüm arkadaşlarını atletizm kursuna davet etti.