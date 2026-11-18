Muşspor Çorluspor'u 4-1 yenip Beyaz Grup lideri oldu, 52 Orduspor FK zirvede kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muşspor, deplasmanda Çorluspor 1947'yi 4-1 yenerek 29 puanla Beyaz Grup'ta zirveye çıktı. Ankara Demirspor'u deplasmanda 2-0 yenen 52 Orduspor FK ise 27 puanla Kırmızı Grup'taki liderliğini sürdürdü.
Nesine 2. Lig'de 12. hafta karşılaşmaları oynandı.
Ankara Demirspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılan 52 Orduspor FK, puanını 27'ye yükselterek Kırmızı Grup'ta liderliğini devam ettirdi.
Beyaz Grup'ta haftaya zirvede giren Seza Çimento Elazığspor, sahasında Menemen FK ile 1-1 berabere kaldı. Elazığspor'un puan kaybettiği haftada Çorluspor 1947'yi deplasmanda 4-1 yenen Muşspor, 29 puanla zirveye çıktı.
Ligde 12. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MUŞSPOR
|12
|9
|2
|1
|35
|14
|21
|29
|2.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|12
|8
|3
|1
|29
|8
|21
|27
|3.GÜZİDE GEBZESPOR
|12
|8
|3
|1
|23
|14
|9
|27
|4.ALİAĞA FUTBOL
|12
|8
|2
|2
|22
|15
|7
|26
|5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|12
|7
|3
|2
|28
|14
|14
|24
|6.İNEGÖL KAFKASSPOR
|12
|7
|2
|3
|22
|15
|7
|23
|7.ÇORLUSPOR 1947
|12
|6
|3
|3
|20
|14
|6
|21
|8.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|12
|5
|2
|5
|21
|17
|4
|17
|9.SEBATSPOR
|12
|4
|3
|5
|25
|18
|7
|15
|10.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|12
|4
|3
|5
|23
|19
|4
|15
|11.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|12
|4
|3
|5
|20
|21
|-1
|15
|12.MENEMEN FK
|12
|4
|3
|5
|13
|16
|-3
|15
|13.ANKARASPOR
|12
|4
|1
|7
|16
|21
|-5
|13
|14.SOMASPOR
|12
|3
|3
|6
|12
|20
|-8
|12
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|12
|2
|2
|8
|10
|40
|-30
|5
|16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL
|12
|1
|1
|10
|9
|26
|-17
|1
|17.HATAYSPOR
|12
|1
|1
|10
|5
|24
|-19
|-5
|18.ADANA DEMİRSPOR
|12
|2
|2
|8
|12
|29
|-17
|-49
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.52 ORDUSPOR FK
|11
|9
|0
|2
|24
|10
|14
|27
|2.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI
|11
|7
|3
|1
|20
|11
|9
|24
|3.SAKARYASPOR
|11
|7
|1
|3
|21
|14
|7
|22
|4.ADANA 01 FK
|11
|6
|3
|2
|22
|14
|8
|21
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|12
|6
|2
|4
|29
|18
|11
|20
|6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|12
|6
|2
|4
|21
|15
|6
|20
|7.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|11
|5
|3
|3
|22
|14
|8
|18
|8.KCT 1461 TRABZON FK
|11
|5
|3
|3
|19
|17
|2
|18
|9.KÜTAHYASPOR
|12
|5
|1
|6
|18
|22
|-4
|16
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|11
|4
|3
|4
|12
|19
|-7
|15
|11.12 BİNGÖLSPOR
|12
|3
|4
|5
|10
|13
|-3
|13
|12.FETHİYESPOR
|11
|3
|2
|6
|12
|21
|-9
|11
|13.KIRKLARELİSPOR
|11
|2
|4
|5
|9
|16
|-7
|10
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|11
|2
|5
|4
|17
|16
|1
|8
|15.SERİKSPOR
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|7
|16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|11
|2
|2
|7
|12
|18
|-6
|5
|17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR
|11
|0
|2
|9
|6
|29
|-23
|-1
Kaynak: AA
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