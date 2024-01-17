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Mustafa Kaplan: 'Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik' - Son Dakika
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Mustafa Kaplan: 'Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik'

Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Fenerbahçe maçında savunmada duruş hataları yaptıklarını belirterek, 'Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik. 18'in içerisinde rahat oynadılar, tur atlayan takımı kutluyorum' dedi. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti.

17.01.2024 - 23:55,  Güncelleme: 23:56
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- Mustafa Kaplan: "Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik"

İSTANBUL - Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Fenerbahçe maçında savunmada duruş hataları yaptıklarını belirterek, "Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik. 18'in içerisinde rahat oynadılar, tur atlayan takımı kutluyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Adanaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 6-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Bizim için zor bir kuraydı. Özellikle deplasmanda oynamak. Çok kaliteli bir takıma karşı oynadık. Lig lideri, tempolu bir takım. 3. bölgede çok tehlikeli bir takım. Maç öncesi bu takıma karşı iyi kapanmamız lazım diye konuştuk, aslında ilk gole kadar bunu yaptık. Yediğimiz ilk gol direncimizi düşürdü. Bu stada ilk kez gelen oyuncu grubumuz vardı. Savunmada duruş hataları yaptık. Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik. 18'in içerisinde rahat oynadılar, tur atlayan takımı kutluyorum. Bundan sonraki süreçte kendimizi lige vereceğiz. Fenerbahçe'ye ligde ve Avrupa'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kaplan: \'Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik\'
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Mustafa Kaplan: 'Halı sahada yemeyeceğimiz goller yedik' - Son Dakika
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