Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

Haberin Videosunu İzleyin
Mutlu son! Galatasaray\'ın İstanbul\'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
15.01.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mutlu son! Galatasaray\'ın İstanbul\'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle
Haber Videosu

Galatasaray'ın, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu Can Armando Güner için anlaşmaları tamamladığı iddia edildi. Daha önce İstanbul'a gelip geri dönen oyuncunun, Galatasaraylı yetkilileri sosyal medyada takibe alması transferde ''mutlu son'' yorumlarını güçlendirdi.

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Can Armando Güner ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, Borussia Mönchengladbach forması giyen 18 yaşındaki kanat oyuncusu için anlaşmaları tamamladığı öne sürülürken, sosyal medyada yaşanan "takipleşme" detayı da gündeme oturdu.

İSTANBUL'A GELDİ, GERİ DÖNDÜ

Can Armando Güner'in geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldiği ancak Alman kulübünün yaptığı açıklamaların ardından Almanya'ya geri döndüğü belirtildi. Süreçte yaşanan bu gelişme, transferde sorun çıktığı şeklinde yorumlanmıştı.

FENERBAHÇE DETAYI SONRASI GELEN GELİŞME

Can Armando Güner ile ilgili süreç devam ederken, Fenerbahçe'nin de transfer için devreye girdiği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray cephesinde yeni bir hareketlilik yaşandığı aktarıldı.

Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle

SOSYAL MEDYADA TAKİPLEŞME DİKKAT ÇEKTİ

Genç futbolcunun, Galatasaraylı yetkililer Abdullah Kavukcu ve Fatih Demireli'yi sosyal medya hesabından takibe aldığı bildirildi. Ayrıca Abdullah Kavukcu'nun da Can Armando Güner'i takip ettiği belirtildi. Yaşanan bu "takipleşme", transferde olumlu bir işaret olarak yorumlandı.

Borussia Mönchengladbach, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu: Suriye’deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır
Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı Sosyal medyada canlı yayın yaparken denize atlayan kadını kurtardı
Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca’nın “kumar“ suçlamasını kısmi kabul ediyorum Emel Müftüoğlu: Rabia Karaca'nın "kumar" suçlamasını kısmi kabul ediyorum
Bursa’da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı Bursa'da özel halk otobüsü şoförü çocukları sopayla kovaladı
6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü 6 yıl önce annesi patates püresinden, kızı ise elma yerken öldü
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Kennedy’den Trump’a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum Kennedy'den Trump'a dikkat çeken sözler: Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum
PFDK’ya sevk edilen Mario Lemina’dan açıklama: Fenerbahçe’ye küfür etmedim PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

13:48
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu’nun son hali
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali
13:11
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
13:07
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
13:06
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 14:08:29. #7.11#
SON DAKİKA: Mutlu son! Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği isimden transferi ilan eden hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.