N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
Spor

N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı

N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
04.02.2026 22:50  Güncelleme: 22:56
N\'Golo Kante İstanbul\'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi olan Fransız futbolcu N'Golo Kante, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız oyuncuyu büyük bir coşkuyla karşıladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı dolduran binlerce taraftar, Kante'nin gelişini meşaleler ve tezahüratlarla kutladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Fransız yıldızı büyük bir coşkuyla karşıladı.

KANTE RESMEN İSTANBUL'DA

Suudi Arabistan'dan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 34 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Cem Ciritçi eşlik etti.

N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Havalimanını dolduran sarı-lacivertli binlerce taraftar, yıldız oyuncuyu meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak bekledi. Kante'nin geldiği anda ortalık alev alırken, hep bir ağızdan Kante için tezahürat yapıldı.

N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı

KANTE TARAFTARLARI SELAMLADI

Uçağın inmesinin ardından taraftarlar, Kante'yi görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Yıldız oyuncu, yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileriyle birlikte taraftarları selamladı. N'Golo Kante daha sonra kendisi için tahsis edilen araca binerek alandan ayrıldı.

N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad ekibinden transfer ettiği Fransız futbolcuyla 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son Dakika Spor N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı - Son Dakika

    Yorumlar (7)

  • Erkan demir Erkan demir:
    Adamlar hayatlarinda yildiz gormemişler ki. 54 78 Yanıtla
    volkanaka1980 volkanaka1980:
    siz gördünüz de ne oldu 57 31
    Musa Can Musa Can:
    GS patates tarlasında top oynarken , fenerde okacha'lar .Nicolas Anelkalar vs top oynuyordu :) :) :) 43 17
    Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    bu ulkeye yıldızları getiren Fenerbahcedir. hee yasın kucuktur bilemem ama bunuda bir bilene danıs derim. 1 1
  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Sezon sonun mutfak tüplü bir veda töreninde görü?mek üzere :) 35 32 Yanıtla
  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    kuşlara bak ulan adam 34 yaşında 16 18 Yanıtla
  • Halil Erol Halil Erol:
    Gs gidip çöp poşeti olacağına. FENERBAHCEYE gel yıldız ol daha iyi 9 1 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
