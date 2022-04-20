Nasadoge Menemenspor - Kocaelispor: 1-1 - Son Dakika

STAT: İlçe

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Erkan Akbulut (xx)

NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xxx) - Himmet (x) (Dk. 75 Sabbah x), Oğuzhan (xx), Ömer (xx), Sinan (xx), Anıl (xx), Cisse (xx), Abdullah (xx), Enes (xx) (Dk. 65 Cem x), Gomes (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 88 Kehinde)KOCAELİSPOR: Korcan (xx) - Mehmet (xx), Mazlum (xxx), Berkay (xx), Atila (xx), Mandjeck (xx), Kolovos (xxx), İlyas (xx) (Dk. 77 Yiğit Ali x), Benhur (x) (Dk. 60 Rasheed x), Samed (x) (Dk. 60 Diop x), Gueye (xxx)GOLLER: Dk. 34 Gomes (Menemenspor) - Dk. 66 Gueye (Kocaelispor)SARI KARTLAR: Cisse, Oğuzhan, Abdullah (Menemenspor) - Mandjeck, Atila, Rasheed (Kocaelispor)

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta Nasadoge Menemenspor'la Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Menemenspor 34'üncü dakikada Gomes ile öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Konuk Kocaelispor 66'ncı dakikada Gueye ile dengeyi sağladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da hanelerine 1'er puan yazdırdı.15'inci dakikada Kolovos'un ara pasında Benhur kaleci ile karşı karşıya kaldı. Benhur'un vuruşunda Menemenspor file bekçisi Batuhan topu son anda kornere çeldi,16'ncı dakikada kullanılan köşe vuruşunda Mazlum topa dokundu, ancak üst direk gole izin vermedi.34'üncü dakikada Menemenspor öne geçti. Ahmet'in pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Gomes tek vuruşla fileleri sarstı: 1-0.İlk yarıyı ev sahibi Menemenspor önde tamamladı.55'inci dakikada Benhur'dan seken topu önünde bulan Kolovos'un şutunda meşin yuvarlak yandan oyun alanını terk etti.64'üncü dakikada Kocaelispor beraberlik golüne yaklaştı. Rasheed'in sert şutunda kaleci Batuhan topu son anda kornere çeldi.66'ncı dakikada Kocaelispor tabelayı eşitledi. Kolovos'un sol kanattan yaptığı ortada savunma arasında topa dokunan Guaye ağları sarstı: 1-1. 85'inci dakikada Kocaelispor net fırsatı kaçırdı. Atila'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Yiğit Ali boş durumda şutunu çekti. Ancak top üstten az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

- İzmir