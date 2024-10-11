Nazillispor\'da Oğuzhan Andaç Ameliyat Oldu

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ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Turu'nda hafta içinde TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki rakiplerinden Somaspor'a evinde 5-1 yenilerek havlu atan Nazillispor'da geçtiğimiz günlerde sakatlanan Oğuzhan Andaç bıçak altına yattı. Sökespor'la oynanan hazırlık maçında çapraz bağları kopan 19 yaşındaki futbolcu, Denizli'de Doç. Dr. Semih Akkaya tarafından başarılı bir operasyon geçirdi. Oğuzhan'ın sahalara yeniden dönmesi en az 6 ayı bulacak.