Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor

Haberin Videosunu İzleyin
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
19.01.2026 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Haber Videosu

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın 1993 yılında modellik yaptığına dair bir video sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, Guardiola'nın genç ve saçlı hali yer alıyor. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, futbolseverler arasında büyük ilgi gördü.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın 1993 yılında modellik yaptığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Videoda, Guardiola'nın genç ve saçlı hali futbolseverlerin dikkatini çekti.

GUARDIOLA'NIN 1993 YILINA AİT VİDEOSU VİRAL OLDU

Manchester City'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Pep Guardiola'ya ait eski bir video sosyal medyada hızla yayıldı. 1993 yılında modellik yaptığı belirtilen görüntülerde, Guardiola'nın bugünkü görüntüsünden oldukça farklı, genç ve saçlı hali yer aldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan video, futbolseverler arasında şaşkınlık yarattı. Kullanıcılar, Guardiola'nın yıllar içindeki değişimine dikkat çekerken görüntüler yorum yağmuruna tutuldu.

FUTBOLCULUK DÖNEMİNE NOSTALJİK BAKIŞ

Barcelona'da futbolculuk kariyerine devam ettiği döneme denk gelen videonun, Guardiola'nın saha dışındaki yönünü de ortaya koyduğu yorumları yapıldı. Genç Guardiola'nın özgüvenli tavırları ve tarzı dikkat çekti.

Manchester City FC, Pep Guardiola, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi kana bulayan çatışma 30 kişi hayatını kaybetti Ülkeyi kana bulayan çatışma! 30 kişi hayatını kaybetti
Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanı seçildi Mahsum Altunkaya, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi başkanı seçildi
Suriye ordusu Rakka’ya yaklaşıyor Deyrizor da YPG’den temizlendi Suriye ordusu Rakka'ya yaklaşıyor! Deyrizor da YPG'den temizlendi
Kafası bazaya sıkışan minik Amine hayatını kaybetti Kafası bazaya sıkışan minik Amine hayatını kaybetti
Suudi Arabistan’da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi

08:55
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasaklandı.
İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle bugün 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışını yasaklandı.
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
07:58
İstanbul karlar altında Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarı geldi
İstanbul karlar altında! Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı geldi
07:57
Suriye’deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
07:38
Trump’ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
07:22
Günler sonra ortaya çıktı Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
06:42
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 09:12:59. #7.11#
SON DAKİKA: Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.