Nesine 2. Lig Play-Off Finali 1 Haziran'da

Trendyol 1. Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Nesine 2. Lig play-off final maçı, 1 Haziran Pazar günü Kayseri'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Artı Değer Vanspor ile Batman Petrolspor'un karşı karşıya geleceği müsabaka, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yardımcı hakemin başına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle tatil edilen play-off yarı final rövanşındaki Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor maçıyla ilgili kararını verdi. TFF, Çimentaş Elazığspor 1-0 öndeyken tatil edilen maçı 3-0 Artı Değer Vanspor lehine tescil etti. Eşleşmedeki ilk maçı da Vanspor, 4-1 kazanmıştı.