Nesine 3. Lig 2. Hafta Sonuçları

Nesine 3. Lig'in 2. haftası sona erdi.
Ligde 1. Grup'ta Galata Spor Kulübü, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor FK ve 4. Grup'ta Oktaş Uşakspor, haftayı lider tamamladı.
Ligde 2. hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATA SPOR KULÜBÜ
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2.ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|3.BULVARSPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|3
|4
|4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|5.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|6.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|7.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ
|2
|1
|0
|1
|5
|5
|0
|3
|8.KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|9.BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|10.ÇORLU SPOR 1947
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|-2
|3
|11.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|12.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|13.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|14.SİLİVRİSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|15.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|16.EDİRNESPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|8
|-6
|0
2. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.12 BİNGÖLSPOR
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|2.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|3.KİLİS 1984 A.Ş.
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|6
|4.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|4
|5.SİLİFKE BELEDİYE SPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|6.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|2
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|2
|10.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|11.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|12.MDGRUP OSMANİYESPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|13.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|14.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|-4
|1
|15.SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|16.KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş.
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
3. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.52 ORDUSPOR FK
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|6
|2.FATSA BELEDİYESPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|6
|3.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|4.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|5.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|6.SEBAT GENÇLİK SPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|8.GİRESUNSPOR
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|9.1926 BULANCAKSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|10.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|11.ARTVİN HOPASPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|12.ORDUSPOR 1967 A.Ş.
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|13.PAZARSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|15.KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
|0
|16.AMASYASPOR FK
|2
|0
|0
|2
|1
|7
|-6
|0
4. Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.OKTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|6
|2.KARŞIYAKA
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|3.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|2
|4
|5.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|1
|3
|6.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|7.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ
|2
|1
|0
|1
|4
|5
|-1
|3
|8.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|9.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|10.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|11.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|13.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|14.NAZİLLİ SPOR A.Ş.
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|15.ALTAY
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|16.AFYONSPOR KULÜBÜ
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
