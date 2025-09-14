Nesine 3. Lig 2. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Nesine 3. Lig 2. Hafta Sonuçları

14.09.2025 21:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesine 3. Lig'in 2. haftasında Galata Spor, 12 Bingölspor, 52 Orduspor ve Oktaş Uşakspor liderlikte.

Nesine 3. Lig'in 2. haftası sona erdi.

Ligde 1. Grup'ta Galata Spor Kulübü, 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor FK ve 4. Grup'ta Oktaş Uşakspor, haftayı lider tamamladı.

Ligde 2. hafta sonunda gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.GALATA SPOR KULÜBÜ22007166
2.ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ22004136
3.BULVARSPOR21104134
4.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.21104224
5.BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ21104314
6.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ21103214
7.YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ21015503
8.KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ21012203
9.BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş.210112-13
10.ÇORLU SPOR 1947210113-23
11.ASTOR ENERJİ ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ20202202
12.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.201145-11
13.İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ201124-21
14.SİLİVRİSPOR200213-20
15.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ200202-20
16.EDİRNESPOR200228-60

2. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR22006156
2.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR22005056
3.KİLİS 1984 A.Ş.22002026
4.MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ21105324
5.SİLİFKE BELEDİYE SPOR21103124
6.ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ21103214
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR210123-13
8.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ20203302
9.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ20200002
10.AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ201123-11
11.HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR201123-11
12.MDGRUP OSMANİYESPOR201112-11
13.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.201114-31
14.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR201104-41
15.SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR200214-30
16.KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş.200203-30

3. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.52 ORDUSPOR FK22007256
2.FATSA BELEDİYESPOR22003036
3.TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ21105234
4.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR21103124
5.KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR21104314
6.SEBAT GENÇLİK SPOR21103214
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR21102114
8.GİRESUNSPOR21014313
9.1926 BULANCAKSPOR210112-13
10.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.20201102
11.ARTVİN HOPASPOR201112-11
12.ORDUSPOR 1967 A.Ş.201112-11
13.PAZARSPOR201112-11
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR200224-20
15.KARABÜK İDMANYURDU SPOR200238-50
16.AMASYASPOR FK200217-60

4. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
1.OKTAŞ UŞAKSPOR A.Ş.

22006066
2.KARŞIYAKA22004226
3.DENİZLİ İDMANYURDU GÜRELLER SPOR KULÜBÜ21104224
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR21102024
5.KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ21015413
6.ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ21012203
7.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ210145-13
8.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.210123-13
9.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.20203302
10.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ20201102
11.SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ20201102
12.ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.201134-11
13.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR201123-11
14.NAZİLLİ SPOR A.Ş.201113-21
15.ALTAY201102-21
16.AFYONSPOR KULÜBÜ200216-50

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Orduspor, Uşakspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 3. Lig 2. Hafta Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yıldızla beraber İşte Süper Lig’in yeni yengesi Türk yıldızla beraber! İşte Süper Lig'in yeni yengesi
Sibel Can’a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan Sibel Can'a torun müjdesi: Dünyaya gelecek bebek için özel plan
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak
“Borcum var“ diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti "Borcum var" diyerek ateşe verdiği evde hayatını kaybetti
Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı Özel meydan okumuştu, Gürsel Tekin il binasından erkenden ayrıldı
Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı Şehit olan silah arkadaşını öyle görünce çöktü kaldı
Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı Göçük altında kalan iki işçiden biri 25 saat sonra kurtarıldı
Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı Eski eşini eşarpla boğarak öldüren caninin ifadesi çıldırttı
Kamyonla otobüs birbirine girdi Ölü ve yaralılar var Kamyonla otobüs birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Sağlam: Milletin iradesinden beslenen bir anayasa en tabii olandır HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Sağlam: Milletin iradesinden beslenen bir anayasa en tabii olandır

21:13
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
Canlı Skor Takip: Türkiye-Almanya
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
20:17
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
Sadece dua edildiğinde akıyor, herkes bu suda şifa arıyor
19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
17:53
RTÜK Başkanı Şahin’den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
RTÜK Başkanı Şahin'den Kızılcık Şerbeti açıklaması: Gerekli işlemler yapılacaktır
17:37
İşgalden kurtarılan Karabağ’da alçak plan Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
İşgalden kurtarılan Karabağ'da alçak plan! Ermeni asıllı saldırgan kenti kana bulayacaktı
17:36
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8’lik deprem üretebilir
İşaret ettiği yer sallanan Şener Üşümezsoy bu kez o bölgeyi uyardı: 6.8'lik deprem üretebilir
17:12
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Aşiret düğününde sıra dışı tören: Valizin içinde getirip damada giydirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 21:39:51. #7.13#
SON DAKİKA: Nesine 3. Lig 2. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.