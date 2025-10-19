Nesine 3. Lig 7. Hafta Sonuçları

Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası, 4 grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
İnkılap Futbol-Çorluspor 1947: 0-6
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri- Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-0
Bursa Yıldırımspor-Silivrispor: 2-4
Edirnespor- Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
2. Grup
Mdgrup Osmaniyespor- Kilis 1984: 3-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Kırıkkale FK: 1-3
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor- Ağrı 1970 SK: 1-4
Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Silifke Belediyespor: 1-1
Niğde Belediyespor-Karaköprü Belediyespor: 2-2
3. Grup
Tokat Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 1-2
Amasyaspor- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 3-1
Karabük İdmanyurdu-Çayelispor: 2-0
52 Orduspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-1
4. Grup
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3
Söke 1970 SK-Oktaş Uşakspor: 4-1
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor- Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-0
