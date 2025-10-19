Nesine 3. Lig 7. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Nesine 3. Lig 7. Hafta Sonuçları

19.10.2025 23:16
Nesine 3. Lig'in 7. haftası tamamlandı, 4 grupta çeşitli takımların sonuçları açıklandı.

Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası, 4 grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

İnkılap Futbol-Çorluspor 1947: 0-6

Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri- Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-0

Bursa Yıldırımspor-Silivrispor: 2-4

Edirnespor- Küçükçekmece Sinopspor: 1-3

2. Grup

Mdgrup Osmaniyespor- Kilis 1984: 3-1

Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor- Kırıkkale FK: 1-3

Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor- Ağrı 1970 SK: 1-4

Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Silifke Belediyespor: 1-1

Niğde Belediyespor-Karaköprü Belediyespor: 2-2

3. Grup

Tokat Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 1-2

Amasyaspor- Yozgat Belediyesi Bozokspor: 3-1

Karabük İdmanyurdu-Çayelispor: 2-0

52 Orduspor- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-1

4. Grup

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar- Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3

Söke 1970 SK-Oktaş Uşakspor: 4-1

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor- Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-0

Kaynak: AA

