Nesine 3. Lig'de Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nesine 3. Lig'de Şampiyonlar Belli Oldu

05.04.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingölspor ve Sebat Gençlikspor, Nesine 2. Lig'e yükselmeyi garantiledi. İnegöl ve Kütahya lider.

Nesine 3. Lig'de 28. hafta maçları yapıldı.

2. Grup'ta 12 Bingölspor ile 3. Grup'ta Sebat Gençlikspor, sezonun bitmesine iki hafta kala gruplarını şampiyon tamamlamayı garantileyerek Nesine 2. Lig'e yükseldi.

1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, 4. Grup'ta da Kütahyaspor liderliğini sürdürdü.

1. Grup'ta Polatlı 1926, 2. Grup'ta Hacettepe AŞ Türk Metal 1963, 3. Grup'ta da Çayelispor küme düştü.

Gruplarda 28. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.İNEGÖL KAFKASSPOR28168444242056
2.ÇORLUSPOR 194728167554233155
3.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 28165751282353
4.KARALAR İNŞAAT ETİMESGUTSPOR 281310534201449
5.BURSA YILDIRIMSPOR2813963728948
6.SİLİVRİSPOR28117103934540
7.YALOVA FK 77 2891093833537
8.GALATASPOR 28106123331236
9.BEYKOZ İSHAKLISPOR2881283234-236
10.BULVARSPOR2898113442-835
11.BURSA NİLÜFER2888122840-1232
12.İNKILAP FUTBOL2861482234-1232
13.ASTOR ENERJİ ÇANKAYASPOR 2879123536-130
14.KESTEL ÇİLEKSPOR2886142534-930
15.POLATLI 19262867152041-2125
16.EDİRNESPOR2826201963-4412

2. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.12 BİNGÖLSPOR28168457263156
2.SİLİFKE BELEDİYESPOR28111163425944
3.ERCİYES 3828111073528743
4.CINEGOLD AĞRI 1970 28119854302442
5.NİĞDE BELEDİYESPOR28118942321041
6.MALATYA YEŞİLYURTSPOR 2811894235741
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFATSPOR28101172824441
8.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR2811893438-441
9.MD GRUP OSMANİYESPOR28116113938139
10.KIRIKKALE FK 28107113643-737
11.EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL 2861393236-431
12.KAHRAMANMARAŞSPOR28710113242-1031
13.DİYARBEKİRSPOR2879122740-1330
14.KİLİS 19842886142547-2230
15.SUVERMEZ KAPADOKYASPOR28513102642-1628
16.HACETTEPE AŞ TÜRK METAL 196328411133047-1723

3. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.SEBAT GENÇLİKSPOR28197251193264
2.52 ORDUSPOR28183763243957
3.KDZ.EREĞLİ BELEDİYESPOR28159439251454
4.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR28156753252851
5.FATSA BELEDİYESPOR28144103530546
6.TCH GROUP ZONGULDAKSPOR 281261044271742
7.DÜZCE CAM DÜZCESPOR28116112832-439
8.KARABÜK İDMANYURDU 28115123146-1538
9.PAZARSPOR2891092731-437
10.ORDUSPOR 1967 2897123143-1234
11.TOKAT BELEDİYESPOR 2896132936-733
12.AMASYASPOR2886142739-1230
13.ARTVİN HOPASPOR2885153044-1429
14.1926 BULANCAKSPOR2875162653-2726
15.ÇAYELİSPOR 2849152139-1821
16.GİRESUNSPOR2848162143-2220

4. Grup

TAKIMOGBMAYAVP
1.KÜTAHYASPOR28233267175072
2.ESKİŞEHİRSPOR 28214372175567
3.KARŞIYAKA28196358184063
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR28174750262455
5.NEV SAĞLIK GRUBU BALIKESİRSPOR28166654223254
6.DENİZLİ İDMANYURDU 195928143113430445
7.OKTAŞ UŞAKSPOR28143113132-145
8.ALANYA 1221 28107112832-437
9.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ281061245341136
10.ESKİŞEHİR ANADOLUSPOR2896134139233
11.SÖKE 19702895143838032
12.ALTAY2877142441-1722
13.BORNOVA 1877 2856173462-2821
14.İZMİR ÇORUHLU FK2855182456-3220
15.AFYONSPOR 2737172458-3416
16.NAZİLLİSPOR 2704237109-1021
NOT: Altay'a 6, Nazillispor'a 3 puan silme cezası uygulanmıştır.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nesine 3. Lig'de Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:42:00. #7.12#
SON DAKİKA: Nesine 3. Lig'de Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.