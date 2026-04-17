Nesine 3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
Nesine 3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor

17.04.2026 20:21
Nesine 3. Lig 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlik Spor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor'un ardından doğrudan 2. Lig vizesi alacak son takım, 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor veya Çorluspor 1947'den biri olacak. Beş ekibin daha düşeceği ligde 4. Grup'ta Altay-Afyonspor maçı sonucuna göre iki takımdan en az biri lige veda edecek.

Normal sezon heyecanının yarın tamamlanacağı Nesine 3. Lig'de 2. Lig'e doğrudan yükselecek dördüncü ve son ekip de belli olacak.

Toplam 4 grupta on altışar takımın katılımıyla oynanan 3. Lig'de 2. Grup'ta 12 Bingölspor, 3. Grup'ta Sebat Gençlik Spor ve 4. Grup'ta Kütahyaspor'un ardından doğrudan 2. Lig vizesi alacak son takım, 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor veya Çorluspor 1947'den biri olacak.

Play-off'ta gruplarında lideri takip eden dörder takım da son haftanın ardından netleşecek. Kendi aralarında yapacakları müsabakaların ardından finale yükselecek ekiplerden 1. Grup ile 2. Grup; 3. Grup ile 4. Grup play-off finalistleri 2. Lig için mücadele edecek. Play-off'ta ilk tur birinci maçları 23 ve 24 Nisan'da rövanşları ise 27 ve 28 Nisan'da oynanacak.

Toplam 16 ekibin veda edeceği ligde 1. Grup'ta Edirnespor ile Polatlı 1926, 2. Grup'ta Hacettepe AŞ Türk Metal 1963 Spor, Suvermez Kapadokyaspor ile Kilis 1984, 3. Grup'ta Giresunspor, Çayelispor, 1926 Bulancakspor ile Artvin Hopaspor, 4. Grup'ta ise Nazillispor ile Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ın dışında 5 takım daha ligden düşecek.

MAÇLAR SAAT 16.00 VE 14.00'TE

Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak ligde 1. ve 4. Grup müsabakaları saat 16.00'da, 2. ve 3. Grup maçları saat 14.00'te başlayacak.

1. GRUP

Lider 59 puanlı İnegöl Kafkasspor ile 58 puanlı Çorluspor 1947'den birinin 2. Lig'e çıkacağı 1. Grup'ta İnegöl Kafkasspor, Bursa Yıldırımspor'u, Çorluspor 1947 ise Küçükçekmece Sinopspor'u konuk edecek. İnegöl Kafkasspor, galibiyet alması halinde adını 2. Lig'e yazdıracak.

Küçükçekmece Sinopspor, Karalar İnşaat Etimesgutspor ve Bursa Yıldırımspor'un play-off oynamayı garantilediği grupta, 2. sırayı alacak ekip de play-off'ta mücadele edecek. Düşen 2 takımın belli olduğu grupta, Kestel Çilekspor ve Astor Enerji Çankayaspor son haftaya küme düşme hattında girdi.

2. GRUP

12 Bingölspor'un 2. Lig vizesi aldığı 2. Grup'ta Silifke Belediyespor (47) ve Erciyes 38 Futbol'u (46) 44'er puana sahip Malatya Yeşilyurtspor, Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ve Karaköprü Belediyespor izliyor. Gruptan düşecek son ekibin belli olacağı 30. hafta öncesinde Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor düşme hattında bulunuyor.

3. GRUP

Sebat Gençlik Spor'un 2. Lig'e çıkmayı garantilediği grupta 52 Orduspor FK, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor ve Fatsa Belediyespor'un play-off oynaması kesinleşti. Giresunspor, Çayelispor, 1926 Bulancakspor ve Artvin Hopaspor lige veda eden ekipler oldu.

4. GRUP

Kütahyaspor'un 2. Lig vizesi aldığı 4. Grup'ta Eskişehirspor, Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor ve NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor, play-off'ta mücadele edecek. İki takımın düşmesinin kesinleştiği grupta 22 puanlı Afyonspor, 23 puanlı İzmir Çoruhlu FK ve 25 puana sahip Altay'dan ikisi daha lige veda edecek. Son hafta İzmir'de oynanacak Altay-Afyonspor maçının ardından iki takımdan en az biri lige veda edecek.

20:39
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Gülistan Doku soruşturması! Sağlık Bakanlığı'ndan "hastane kayıtlarının silindiği" iddialarına soruşturma
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
