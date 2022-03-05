Ev kadınlarından oluşan futbol takımı "Dimispor", ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ev kadınlarından oluşan futbol takımı "Dimispor", ilk antrenmanına çıktı

05.03.2022 11:11

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimispor, ilk antrenmanını yaptı.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimi spor, ilk antrenmanını yaptı.

Gülşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle 14 kadından kurulan ve adını şalvara benzeyen yöresel kıyafetten alan takım, sahaya çıktı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatma Yaman Yıldız'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği takımın oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından tek kale maç yaptı.

Yıldız, gazetecilere, ilçede kadınları sportif faaliyetlerde etkin hale getirmek için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

İlçede çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam edeceklerini kaydeden Yıldız, şöyle konuştu:

"Nevşehir'de 'Dimi.' derler, başka yerlerde şalvar gibi farklı isimler veriliyor. Takımın ismini buradan aldık. İlerleyen zamanlarda voleybol, basketbol, hentbol, badminton ve bocce gibi spor alanlarında da takım kurmayı düşünüyoruz. Tüm alanlarda kadınlarımızın yer almasını, anne olan ve geleceğin mimarı olan kadınlarımızı sportif faaliyetlerle sahalarda görmek istiyoruz."

Yıldız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede gerçekleştirilecek etkinlikte, Ürgüp ilçesinde daha önce kurulan Şalvarspor ile takımlarının dostluk maçında karşı karşıya geleceğini de sözlerine ekledi.

Ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimispor , ilk antrenmanına çıktı
Ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimispor , ilk antrenmanına çıktı
Ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimispor , ilk antrenmanına çıktı
Ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimispor , ilk antrenmanına çıktı
Ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimispor , ilk antrenmanına çıktı
Ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimispor , ilk antrenmanına çıktı
Ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimispor , ilk antrenmanına çıktı
Ev kadınlarından oluşan futbol takımı Dimispor , ilk antrenmanına çıktı

YORUMLAR
500
Gülşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu Gülşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonu Trafo hırsızları yakalandı Trafo hırsızları yakalandı

Hisarcık, Nevşehir, Gülşehir, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ev kadınlarından oluşan futbol takımı 'Dimispor', ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Hava sahası kapatılınca böyle oldu! Milli Savunma Bakanı Akar: İki tahliye uçağımız Ukrayna'da bekliyor
11:39 Bu nasıl bir kafa? İki kadın müşteriyi başörtülü oldukları için içeri almadılar! Sosyal medyada tepki yağmuru
11:29 Fenerbahçe-Trabzon derbisini kim kazanır? Maçın hakeminin babasına soruldu!
11:25 Adıyaman'da kaza yerine giden polis, şehit oldu
11:25 Elazığ'daki bu okuldan mezun olanlar işsiz kalmıyor
11:09 İşgalin bu yüzden mi hızlanmasını istiyor? Kadirov'un askerlerinin yarısı öldü iddiası
10:58 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir yanıtladı: Olası bir savaşta en iyi olduğumuz 3 alan!
10:56 Konyaspor taraftarı Galatasaray maçını 3 boyutlu gözlükle izleyecek
10:52 Korkunç iddia! Ukrayna Dışişleri Bakanı: Rus askerleri Ukraynalı kadınlara tecavüz ediyor, 11 vaka tespit ettik
10:41 Demet Akalın Türkiye'nin sağlık sistemini övdü: ABD'de tek serum 12 bin dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 11:49:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ev kadınlarından oluşan futbol takımı "Dimispor", ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement