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Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı

29.11.2021 10:45
Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı

Fransa Ligue 1'de St-Etienne-PSG karşılaşmasında 83. dakikada Macon'un müdahalesiyle Neymar acı içinde yerde kaldı. Bileği dönen Neymar, gözyaşlarına hakim olamadı. Yıldız oyuncu, sahaya sağlık ekibini çağırdı. PSG'nin hocası, sağlık durumu hakkında pek iyi konuşmadı.

Fransa'nın lideri PSG, Sergio Ramos'un kazandığı sırada Neymar'ı kaybetti. St.Etienne'i deplasmanda 3-1 mağlup eden PSG'de üç golün asistini de Lionel Messi yaptı.

Hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları futbolseverleri kahretti

NEYMAR'IN HALİ KAHRETTİ

83. dakikada Etienne'in futbolcusu Macon, kaptırdığı top sonrası sert şekilde Neymar'a arkadan müdahale yaptı. Neymar, faule uğradığı anda gözyaşına boğuldu.

Hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları futbolseverleri kahretti

BİLEĞİ DÖNDÜ

Müdahale sonrası Brezilyalı yıldız yere ters bastı, bileği döndü. Neymar, acı içinde sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Yıldız futbolcu gözyaşları içinde ambulansla hastaneye gitti.

Hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları futbolseverleri kahretti

"HOŞ DEĞİL"

PSG hocası Pochettino, "Umarım yakında takıma geri döner. Görüntüleri izledim, pek hoş değil. Durum pek iyi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları futbolseverleri kahretti
Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı

Sergio Ramos, Neymar, Fransa, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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