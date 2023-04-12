Dua etsin bu iddia doğru çıkmasın! PSG'nin teknik direktöründen namaz kılan futbolculara sert sözler - Son Dakika
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Dua etsin bu iddia doğru çıkmasın! PSG'nin teknik direktöründen namaz kılan futbolculara sert sözler

12.04.2023 17:13

Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, bir süre beraber çalıştıkları PSG'nin Teknik Direktörü Galtier hakkında skandal iddialar ileri sürdü. Fournier, Müslüman ve siyahi futbolcularla çalışmanın zor olduğunu belirten Galtier'in, ağza alınmayacak ifadeler kullandığını söyledi. Fournier, bunu maillerle destekleyebileceğini ifade ederken, PSG'nin Müslüman sahipleri, Galtier hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma açtı. İddialar doğru çıkarsa takımdan kovulacak.

Fransız ekibi Nice'in eski sportif direktörü Julien Fournier, 28 Eylül 2022'de "Christophe Galtier ile asıl tartışma sebebimizi açıklarsam kendisi Avrupa'nın hiçbir yerinde herhangi bir soyunma odasına giremez" şeklinde bir açıklama yapmıştı. RMC Sport'a konuşan Fournier, ortaya attığı iddialarla Galtier'i çok zor bir durumun içinde bıraktı.

"BU ŞEHRİN GERÇEKLERİ VAR"

Fournier, ünlü hocanın kendisine"Galtier bana şehrin gerçeklerini göz önünde bulundurmam gerektiğini, bu sebeple de kadromuzda bu kadar siyahi ve müslüman oyuncu yer almaması gerektiğini söyledi" şeklinde konuştuğunu ileri sürdü.

"BU KADAR ÇOK MÜSLÜMAN OLMAZ"

Fournier, Galtier'den, "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Julien hangi şehirde olduğumuzu anlamalısın. Jacques Medecin'in (Nice'in eski belediye başkanı) şehrindeyiz. Ekibimiz insanların istediği gibi değil, bana göre değil" şeklinde bir mail geldiği iddiasını ortaya attı.

SORUŞTURMA AÇILDI

RMC Sport'taki habere göre; Sahipleri Müslüman olan Paris Saint-Germain de bu skandal iddialar üzerine teknik adam hakkında soruşturma başlatıldı. Nasser Al Khelaifi'nin bu maillerden haberi olmadığı. Daha önceden bilmesi halinde ise Galtier'i göreve getirmeyeceği de ifade edildi.

LILLE İLE ŞAMPİYON OLDU

Cristophe Galtier; takımında Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın oynadığı dönemde Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşamıştı.

Bu iddia doğru çıkarsa hayatı kararcak! PSG'nin hocasından Müslüman futbolcular için ağza alınmayacak sözler
RMC'deki haber
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Burak Yılmaz, PSG, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dua etsin bu iddia doğru çıkmasın! PSG'nin teknik direktöründen namaz kılan futbolculara sert sözler - Son Dakika


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