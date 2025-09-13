Niğde 5 Şubat Şehir Stadı Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Niğde 5 Şubat Şehir Stadı Açıldı

13.09.2025 22:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni stadyum, Niğde Belediyespor'un maçında açıldı; Vali, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Niğde 5 Şubat Şehir Stadı, Nesine 3. Lig'teki Niğde Belediyespor- Kahramanmaraşspor maçıyla hizmete girdi.

Tribün koltukları, aydınlatma ve skorbord montajlarının tamamlandığı 7 bin 500 seyirci kapasiteli 5 Şubat Şehir Stadı'nın açılışı için maç öncesi tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Cahit Çelik, yapımı tamamlanan stadın Niğde Belediyespor'a hayırlı olmasını diledi.

Kente önemli bir spor tesisi kazandırıldığını belirten Çelik, "Dünden bugüne emeği olan birçok siyasetçi, milletvekilleri ve belediye başkanları oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz işin son dönemine yetiştik, benim son dönemde katkım oldu. Şehrimizin spor altyapısına önem vererek stadı takıma kazandırmış olduk." dedi.

Ak Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt da emeği geçenlere teşekkür ederek Niğde Belediyespor'un yeni statta zafer kazanmasını temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, takımın profesyonel ligde olduğunu belirterek destek veren sponsorlara teşekkür etti.

Müsabaka ev sahibinin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Niğde Belediyespor, Kahramanmaraşspor, Yerel Haberler, Etkinlikler, Gençlik, Futbol, Tören, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Niğde 5 Şubat Şehir Stadı Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
NATO’dan Rusya’ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü NATO'dan Rusya'ya gözdağı gibi girişim: Doğu Gözcüsü
Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı Kırmızı ışıkta 30 kurşunla infaz edilen kuzenlerin katilleri 3,5 yıl sonra yakalandı
Tarihi maça damga vuran an Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı Tarihi maça damga vuran an! Kostas Sloukas gözyaşlarını tutamadı
Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan, İBB soruşturmasında da tutuklu yargılanacak

21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
20:28
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
Rus İHA’sı bu kez Romanya hava sahasını ihlal etti, F-16’lar peş peşe havalandı
19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 22:47:23. #7.11#
SON DAKİKA: Niğde 5 Şubat Şehir Stadı Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.