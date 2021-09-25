Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği düzenlendi

Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Niğde Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikler kapsamında, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, il protokolü ve vatandaşlar, Derbent Kavşağı'ndan Yeni Çarşı'ya kadar bisiklet sürdü.

Burada devam eden etkinliklerde, katılımcılar, futbol, tenis, badminton, okçuluk ve bilek güreşi gibi farklı sporları yaptı.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Avrupa Hareketlilik Haftası" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediğini söyledi.

Sporu yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Şimşek, "Özellikle işe gidip gelirken yürümek, bisiklet veya toplu taşıma aracı kullanmak önemli. Bunu tercih ettiğimiz takdirde, hem sağlıklı olacağız hem de atmosfere daha az sera gazı bırakılmış olacak. Çünkü daha az araç kullanmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise bu tür etkinlerle vatandaşlara sporu hatırlatmaya çalıştıklarını aktardı.

Bu günleri fırsata çevirmek istediklerini dile getiren Özdemir, "Geçtiğimiz hafta Dünya Temizlik Günü'ydü. Hep birlikte şehrimizi ve doğayı temizledik. Bu gün de şehrimizin ana caddesinde bisiklet sürdük ve çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Belediye olarak 2022 yılından itibaren bisiklet ve koşu yollarını spor tesisi sayısını artıracağız." diye konuştu.