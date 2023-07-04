Niğde'de Off-Road Yarışması ve Gösterisi - Son Dakika
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Niğde'de Off-Road Yarışması ve Gösterisi

Niğde'de Off-Road Yarışması ve Gösterisi

04.07.2023 13:19

Niğde Belediyesi ve Nigdoff'un birlikte gerçekleştireceği yarışma ve gösteri için Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce off-road tutkunu Niğde'de olacak. Etkinlikler 8 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00'de kamp ateşinin yanmasıyla başlayıp, 9 Temmuz Pazar günü saat 17:00'da ödül töreni ile son bulacak. Yarışmalar ise 9 Temmuz Pazar günü Niğde Evleri yanındaki yarış pistinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan Off-Road Yarışması için yüzlerce Off-Road tutkunu Niğde'ye gelecek. Off-Road'cılar 9 Temmuz Pazar günü Niğde Evleri'nde bulunan Niğdoff pist alanında saat 10.00 ile 17.00 arasında 2 kilometre uzunluğundaki çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Niğde Belediyesi'nin 4.'sünü düzenleyeceği Off-Road Yarışması, kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son bulacak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tüm vatandaşları Off-Road etkinliklerine davet etti ve Niğdoff Kulübü üyelerine teşekkür etti.

Niğde Belediyesi ve Nigdoff'un birlikte gerçekleştirileceği yarışma ve gösteri için Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce off - road tutkunu Niğde'de olacak. Etkinlikler 8 Temmuz Cumartesi günü saat 20:00'de kamp ateşinin yanmasıyla başlayıp, 9 Temmuz Pazar günü saat 17:00'da ödül töreni ile son bulacak. Etkinlikler kapsamında 8 Temmuz Cumartesi günü Saat 20.00'de Ekrem Özüak ve ekibi büyük kamp ateşi eşliğinde konser verecek. Yarışmalar ise 9 Temmuz Pazar günü Niğde Evleri yanındaki yarış pistinde gerçekleştirilecek.

Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl 4.'sü esecek

DERECE YAPANLARA ÖDÜL VERİLECEK

Bu yıl 4.'sü düzenlenecek olan Off-Road Yarışması için yüzlerce Off-Road tutkunu Niğde'ye gelecek. Bu etkinlik Türkiye'nin dört bir yanındaki off-road tutkunlarını Niğde'de buluşturacak. Off- Road'cılar 9 Temmuz Pazar günü Niğde Evleri'nde bulunan Niğdoff pist alanında saat 10.00 ile 17.00 arasında 2 kilometre uzunluğundaki çamur, rampa, çukur ve virajlı yolda dereceye girebilmek için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Niğde Belediyesi'nin 4.'sünü düzenleyeceği Off-Road Yarışması, kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son bulacak.

Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl 4.'sü esecek

"TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Off Road deyince akla artık Niğde'miz geliyor. Her sene birbirinden zorlu parkurlarla, eğlenceli etkinliklerle çok sevdiğimiz ve çok eğlendiğimiz 4?. Off Road Etkinliklerine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.Ayrıca Niğdoff Kulübü üyelerine bu güzel etkinlikte bizlerle birlikte hareket ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl 4.'sü esecek
Niğde'de Off-Road rüzgarının bu yıl 4.'sü esecek
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Son Dakika Spor Niğde'de Off-Road Yarışması ve Gösterisi - Son Dakika


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