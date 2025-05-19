Nihat Kahveci Galatasaray\'ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı

Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Süper Lig'de şampiyon olarak 5. yıldızı takma başarısını gösteren Galatasaray'ın performansını değerlendirdi.şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından konuştu. Kontraspor Youtube kanalına konuşan Kahveci, çarpıcı açıklamalara da imza attı.

'KİMSE YAPI, HAKEM, O, BU, ŞU DEMESİN'

Nihat Kahveci, Galatasaray'ın şampiyonluğunu hak ettiğini dile getirerek 'Galatasaray'ı tebrik ediyorum, hak ederek şampiyon oldular. Özellikle Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçından sonra aldıkları ivmeyle 4 gün önce Türkiye Kupası şampiyonluğu geldi. Bugün de Süper Lig şampiyonu oldular. Çok kenetlendiler. Hiç kimse yapı, hakem, o, bu, şu demesin. Son 15 yılda 8 şampiyonluk... Bir şeyler yapıyorsun ki oluyor. Her şampiyon, hak ederek olur.' dedi.

'OKAN BURUK MOURINHO'DAN İYİ YÖNETTİ'

Okan Buruk'un Mourinho'dan daha iyi takım kurduğunu söyleyen Kahveci, 'Okan Buruk, takımını daha iyi yönetti. Mourinho; bozuk para atarak takım kurdu, Okan hoca bozuk para atmadı.' ifadelerini kullandı.

'HER MAÇTA KAHRAMAN OLDU'

Kahveci, Osimhen'in performansına da değinerek, 'Bu şampiyonlukta birçok ismin dönem dönem katkısı fazlaydı, kahraman oldu ama Osimhen her maçta kahraman oldu. Böyle bir şey yok. İnanılmaz bir katkı, Osimhen katkısı. 50 tane maç saysak 49'unda Osimhen'den bahsederiz. Onun yaptığı katkı inanılmaz. Osimhen'den sonra kalitesini en çok gösteren isim Yunus Akgün'dür ki sezona Beşiktaş formasıyla başlamıştı. Sezon başındaki Süper Kupa maçında Beşiktaş'ta oynamıştı. Çok kötüydü ama helal olsun, Avrupa ve ligde büyük katkı verdi.' sözlerini sarf etti.

'BEN OLSAM MUSLERA'YA ATTIRMAM'

Muslera'nın penaltı kullanmasıyla ilgili de konuşan Kahveci, 'Bugün Muslera bile gol attı. Ben olsam attırmam. Kerem ile Icardi penaltı için organizasyon yaptığında rakibe saygısızlık gibi oluyor. Ben o penaltıyı attırmazdım ama bir şey diyemem, saygı duyarım. Ben rakip olsam, saygısızlık olarak görürüm.' yorumunda bulunduç

'BAŞARININ SIRRI BİREYLER DEĞİL TAKIM ÖNEMLİ'

Sarı-kırmızılıların başarı sırrı hakkında da yorum yapan Kahveci, 'Galatasaray'ın kupa sayısı 63, Beşiktaş'ın 37, Fenerbahçe'nin 35, Trabzonspor'un 26. Bu anlamda da büyük fark attı. Özellikle de 40 yıldaki başarıları normal değil. İnsanlara sorsan Galatasaray'ın en başarılı başkanı için 'Faruk Süren' cevabını verir, şu anda konuşan yok. Günle yaşıyorlar, bir sonraki sezon yeniden başarı bekleniyor. Başarının sırrı bu. Bireyler değil takım önemli. Başarısızı direkt yolluyorlar.' ifadelerini kullandı.