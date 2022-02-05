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Nihat Kırmızı: "Antalya kampında olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili iddialar gerçek dışıdır" - Son Dakika

Nihat Kırmızı: "Antalya kampında olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili iddialar gerçek dışıdır"

05.02.2022 00:44
Nihat Kırmızı: "Antalya kampında olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili iddialar gerçek dışıdır"

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, futbol takımının Antalya kampında oyuncuların olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Kamp ortamında sporcular ve teknik heyet işlerine odaklanmıştır.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, futbol takımının Antalya kampında oyuncuların olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Kamp ortamında sporcular ve teknik heyet işlerine odaklanmıştır. Futbol takımımız Alanyaspor maçına aslanlar gibi hazırlanmaktadır" dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nın oyuncularının Antalya kampında olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili iddialar gerçek dışıdır. Galatasaray, Avrupa kupası ve lig maratonunda maçlarına konsantre olmuş, kamp ortamında sporcular ve teknik heyet işlerine odaklanmıştır. Futbol takımımız Alanyaspor maçına aslanlar gibi hazırlanmaktadır. Yapılan tezvirat ve kasıtlı haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Galatasaray'ın kötülüğünü isteyen ve kasıtlı kötülük yapmak için bu haberleri yayan kişile ile ilgili de gerekli hukuki işlemler yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nihat Kırmızı: 'Antalya kampında olumsuz hadiseler yaşadığıyla ilgili iddialar gerçek dışıdır' - Son Dakika Spor


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