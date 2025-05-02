Nikolic İkinci Ameliyatını Geçirdi

Sivasspor'un kalecisi Djordje Nikolic, yaşadığı sakatlık sonrası ikinci ameliyatını oldu.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Djordje Nikolic, yaşadığı sakatlık sonrası tedavi sürecinin bir parçası olarak planlanan ikinci ameliyatını oldu. Sporcumuz, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tunay Erden tarafından gerçekleştirilen "artroskopik debridman" operasyonunu başarılı bir şekilde geçirdi" denildi. - SİVAS