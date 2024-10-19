Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı İlk Galibiyetini Aldı

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Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u sahasında 3-0 yenerek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Nilüfer Belediyespor'u, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or yalnız bırakmadı.

Bursa ekibi, Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan maçta rakibini 25-19, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yenerek bu sezondaki ilk galibiyetini aldı. Nilüfer Belediyespor, maç sonunda galibiyeti Başkan Şadi Özdemir, Muharrem Or ve yönetimle birlikte kutladı.

Nilüfer Belediyespor gelecek maçta Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. - BURSA