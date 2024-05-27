Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
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Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası Düzenlendi

Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası Düzenlendi

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin Zafer ile Haydar Zafer'in anısına gerçekleştirildi. Turnuvaya 10 ilden 200 küçük güreşçi katıldı.

27.05.2024 14:24  Güncelleme: 14:26
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Düzce Belediyesi, tarafından Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nurettin Zafer ile Haydar Zafer anısına Serbest Güreş turnuvası düzenlendi.

Düzce Belediyesi, Dünya güreş tarihine adını altın harflerle kazıyan Nurettin ve Haydar Zafer kardeşlerin isimlerini yaşatmak amacıyla düzenlediği ve geleneksel hale gelen Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası'nın dördüncüsünü gerçekleştirdi. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen turnuvaya, 10 ilden 200 küçük güreşçi katıldı.

Özkan Olcay Spor Salonunda gerçekleştirilen ve güreş tutkunlarını bir araya getiren turnuvayı Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Pişkin, Güreş İl Temsilcisi Ramazan Topal ve Nurettin-Haydar Zafer'in yakınları izledi.

Turnuvada dereceye giren sporcular şöyle: 30 kiloda; 1. Muhammed Yasir Soyer (Kocaeli), 2. Muhammet Kuba (Düzce), 3. Yusuf Çelikkol (Sakarya). 34 kiloda; 1. Bilal Zurnacı (Düzce), 2. Yahya Cebrailoğlu (Kocaeli), 3. Berat Efe (Kocaeli). 38 kiloda: 1. Emircan Halisçelik (Bolu GSK), 2. Abdurrahim Volkan (Kocaeli), 3. Yiğit Hamza Doğrul (Düzce). 41 kiloda: 1. Uğur Sapaz (Kocaeli), 2. Yağız Okar (Bolu GSK), 3. Muhammet Emir Aygın (Kocaeli). 44 kiloda: 1. Ahmet Zeyd Özer (Bolu GSK), 2. Zubayr Tolibov (Pendik), 3. Enes Yazıcı (Kocaeli). 48 kiloda: 1 Bedirhan Zeki Demir (Antalya), 2. Harun Ceri (Pendik), 3. Yahya Kuzey Satır (Pendik). 52 kiloda: 1. İbrahim Armutlu (Antalya), 2. Ahmet Eymen Kılıç (Sakarya), 3. Osman Yıldız (Kocaeli). 57 kiloda: 1. Ömer Berk Yılmaz (Düzce), 2. Mesut Ertürk Kösen (Kocaeli). 62 kiloda: 1. Emirhan Yüksel (Antalya), 2. Mustafa Halit Yıldız (Pendik), 3. Gökalp Açıkgöz (Sakarya).

68 kiloda: 1. Ali Koçak (Sakarya). 78 kiloda: 1. Muhammed Ege Güngör (Bolu Ata), 2. Kayra Altunyıldız (Bolu GSK), 3. Mete Kamiloğlu (Sakarya). 88 kiloda: 1. Metin Kenan Çalışkan (Antalya), 2. Mert Gün (Bolu GSK), 3. İsmail Hakkı Altınoğlu (Pendik) ve

Takım sıralaması: 1. Kocaeli, 2. Pendik, 3. Düzce - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Nurettin-Haydar Zafer Serbest Güreş Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

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