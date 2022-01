Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"

70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? Her şey tek gelişmeye bağlı

Şu anda yorumculuk yapan Güvenç Kurtar, Nuri Şahin'le ilgili ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti. Antalya spor'un, Beşiktaş'a kaybettiği Süper Kupa finali sonrasında, "Nuri Şahin, Harvard'da okumuş. 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildiler" sözlerini sarf etti.

"KİTABINI YAZAYIM OKUSUNLAR"

Antalyaspor'un genç çalıştırıcısını sert bir şekilde eleştiren Kurtar, "Mesela 10 kişi kaldın, nasıl oynayacaksın? orada Harvard'da bunun kitabı yok ki! Ben yazayım, Harvard'da okusunlar" dedi.

HARVARD'DA PROGRAMI BİTİRDİ

Nuri Şahin, Harvard Üniversitesi "Businness of Entartainment, Media and Sports" programını bitirdi. Dani Alves ve Kaka gibi isimlerle aynı dönemde yer aldı. 32 yaşındaki Nuri, her fırsatta eğitim ve spor hayatını birlikte devam ettirme isteğini ifade ediyor.

2018'DEN BU YANA YORUMCULUK YAPIYOR

71 yaşındaki Güvenç Kurtar, kariyerinde 17 takım çalıştırdı. 2018'de son olarak Gümüşhane'de görev yapan tecrübeli isim, o tarihten bu yana yorumculuk yapıyor.