Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"

FOX TV'den tepki çeken Maske Kimsin Sen yarışmasıyla ilgili yeni karar

Bu sefer konu dolar değil! Yiğit Bulut'la ilgili bomba iddia Meclis gündemine taşındı

70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? Her şey tek gelişmeye bağlı

Kazakistan'da eylemciler ne istiyor? İşte gösterileri bitirmek için öne sürdükleri 4 talep

Akşener açılışa katılmamalarına sitem etti: Gerçekten çok üzgünüm

Şu anda yorumculuk yapan Güvenç Kurtar, Nuri Şahin'le ilgili ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti. Antalya spor'un, Beşiktaş'a kaybettiği Süper Kupa finali sonrasında, "Nuri Şahin, Harvard'da okumuş. 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildiler" sözlerini sarf etti.

"KİTABINI YAZAYIM OKUSUNLAR"

Antalyaspor'un genç çalıştırıcısını sert bir şekilde eleştiren Kurtar, "Mesela 10 kişi kaldın, nasıl oynayacaksın? orada Harvard'da bunun kitabı yok ki! Ben yazayım, Harvard'da okusunlar" dedi.

HARVARD'DA PROGRAMI BİTİRDİ

Nuri Şahin, Harvard Üniversitesi "Businness of Entartainment, Media and Sports" programını bitirdi. Dani Alves ve Kaka gibi isimlerle aynı dönemde yer aldı. 32 yaşındaki Nuri, her fırsatta eğitim ve spor hayatını birlikte devam ettirme isteğini ifade ediyor.

2018'DEN BU YANA YORUMCULUK YAPIYOR

71 yaşındaki Güvenç Kurtar, kariyerinde 17 takım çalıştırdı. 2018'de son olarak Gümüşhane'de görev yapan tecrübeli isim, o tarihten bu yana yorumculuk yapıyor.