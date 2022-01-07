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Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi" - Son Dakika

Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"

07.01.2022 12:15

Teknik Direktör Güvenç Kurtar, meslektaşı Nuri Şahin hakkında sert ifadelere yer verdi. Antalyaspor'un genç çalıştırıcısı için, "Nuri Şahin, Harvard'da okumuş. 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildiler" dedi.

Şu anda yorumculuk yapan Güvenç Kurtar, Nuri Şahin'le ilgili ilginç açıklamalarıyla dikkat çekti. Antalya spor'un, Beşiktaş'a kaybettiği Süper Kupa finali sonrasında, "Nuri Şahin, Harvard'da okumuş. 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildiler" sözlerini sarf etti.

"KİTABINI YAZAYIM OKUSUNLAR"

Antalyaspor'un genç çalıştırıcısını sert bir şekilde eleştiren Kurtar, "Mesela 10 kişi kaldın, nasıl oynayacaksın? orada Harvard'da bunun kitabı yok ki! Ben yazayım, Harvard'da okusunlar" dedi.

Tecrübeli hocadan Nuri Şahin'e şok çıkış: 'Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi'

HARVARD'DA PROGRAMI BİTİRDİ

Nuri Şahin, Harvard Üniversitesi "Businness of Entartainment, Media and Sports" programını bitirdi. Dani Alves ve Kaka gibi isimlerle aynı dönemde yer aldı. 32 yaşındaki Nuri, her fırsatta eğitim ve spor hayatını birlikte devam ettirme isteğini ifade ediyor.

Tecrübeli hocadan Nuri Şahin'e şok çıkış: 'Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi'

2018'DEN BU YANA YORUMCULUK YAPIYOR

71 yaşındaki Güvenç Kurtar, kariyerinde 17 takım çalıştırdı. 2018'de son olarak Gümüşhane'de görev yapan tecrübeli isim, o tarihten bu yana yorumculuk yapıyor.

YORUMLAR (3)
  • AVCI DOSTLAR: Tüm Kariyeri boyunca malubiyetlerle dolu hayat geride bırakan güvenç kurtar; 32 yaşında genç ve profesyonelliği üst düzeyde olan biri olan NURi ŞAHiN e laf sokamaya çalışıyor. Ey ALLAH ım ne günlere kaldık. Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Güvenç Kurtar, Antalyaspor, Nuri Şahin, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: 'Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi" - Son Dakika
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