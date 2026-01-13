O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular

O yüzden \'\'Evet\'\' demiş! Kante\'nin Fenerbahçe\'yi seçme nedenini duyurdular
13.01.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kante'nin menajeri ile Dubai'de bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe, oyuncu tarafı ile anlaşma sağladı. Alman basını, Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdu. Haberde, Kante'nin Fenerbahçe'nin başarılı gidişatından, Guendouzi hamlesinden, kendisine sunulan projelerden ve kulübün vizyonundan çok etkilendiği belirtildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin transferinde mutlu sona yaklaşıyor.

KANTE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Dubai'ye giden Fenerbahçeli yönetici Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek,34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Kante'nin bireysel şartlarında anlaşma sağlandı. Sky, sarı-lacivertlilerin Kante'ye Al-Ittihad'daki mevcut maaşına kıyasla yaklaşık %70-80 oranında daha düşük bir maaş teklif ettiğini ve kabul edildiğini duyurdu.

FENERBAHÇE'Yİ SEÇME NEDENİ

Alman basını SKY De, Fransız orta saha oyuncusunun neden Fenerbahçe'ye ikna olduğunu haberleştirdi. Haberde, yıldız ismin Fenerbahçe'nin başarılı gidişatından, Matteo Guendouzi hamlesinden, kendisine sunulan projelerden ve kulübün vizyonundan çok etkilendiği, bu nedenle de teklife olumlu yaklaştığı dile getirildi.

AL ITTIHAD İLE GÖRÜŞMELE SÜRÜYOR

Kante ile 2,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe, gözünü yıldız oyuncunun kulübü Al Ittihad'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi ekibi ile bonservis pazarlıklarına başladı.

İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ

Al-Ittihad ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçeli yöneticiler, hafta sonuna kadar yıldız ismi İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Suudi Arabistan Pro Lig, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çil Murat Çil:
    Aklın yolu birdir Türkiye liginde en büyük takım fenerbahçe 5 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646’ya yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

23:30
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
Okan Buruk beklenen müjdeyi maç sonunda verdi: Paraya bakmadan getireceğiz
22:32
Galatasaray, Fethiyespor’u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
Galatasaray, Fethiyespor'u son bölümde bulduğu gollerle devirdi
21:44
Trump, İran’ın yeni liderini belirledi bile Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş
21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 00:47:44. #7.11#
SON DAKİKA: O yüzden ''Evet'' demiş! Kante'nin Fenerbahçe'yi seçme nedenini duyurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.