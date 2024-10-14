OGM Ormanspor, Gaziantep'i Yendi!

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 6. haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 79-70 yendi.
Haftanın kapanış maçında OGM Ormanspor ile Gaziantep Basketbol, Ankara'daki M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşılaştı.
Maçın ilk yarısını 48-44 önde tamamlayan ev sahibi OGM Ormanspor, parkeden 79-70 galip ayrıldı.
Bu sonuçla ligde OGM Ormanspor üçüncü galibiyetini elde ederken, Gaziantep Basketbol üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
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