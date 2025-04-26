Okan Buruk, 3. Şampiyonluğa Yürüyor - Son Dakika
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Okan Buruk, 3. Şampiyonluğa Yürüyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki 300. maçında 3. 'dalya'sına hazırlanıyor.

26.04.2025 11:14
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de 3. kez "dalya" demeye hazırlanıyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Okan Buruk, futbolcu olarak sarı-kırmızılı formayla Türk futbol tarihine geçen başarılar elde etti. Buruk, oyunculuğu döneminde İtalya'da Inter, Türkiye'de Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor formaları giydi.

Profesyonel futbolculuk kariyerine 2010'da nokta koyan Okan Buruk, yoluna teknik adam olarak devam etti. Teknik adamlığa A Milli Takım'da Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaparak başlayan Buruk, ilk teknik direktörlük tecrübesini ise 2013'te Elazığspor'u çalıştırarak başladı.

Süper Lig'de daha sonra Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, son olarak Galatasaray'ın başına geçti. Söz konusu takımların başında toplamda 299 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli teknik adam, yarın ikas Eyüpspor mücadelesiyle 3. dalyasına ulaşacak.

Başarı basamaklarını hızlı tırmandı

Futbolcu olarak Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Okan Buruk, teknik direktörlükte üst üste başarı elde ediyor.

Sırasıyla Elazığspor, Gaziantepspor ve Sivasspor ile Süper Lig'de, Göztepe ile TFF 1. Lig'de tecrübe kazanan Buruk, Akhisar Belediyespor ile çıkışına başladı.

Manisa'nın ilçe takımı Akhisar Belediyespor'un başına 2017'de geçen Buruk, toplamda 54 resmi maça çıktı. Genç teknik adam, kısıtlı imkanlarla Ege temsilcisiyle 2018'de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı. 2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor'u ligde tutarak çıkışını sürdüren Buruk, sonraki sezon İstanbul Başakşehir'e imza attı.

Okan Buruk, taraftar ve camiası olmamasına rağmen turuncu-lacivertlilerle 2019-2020 sezonunda ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Daha sonra bir süre teknik adamlığa ara veren Buruk, Temmuz 2022'de futbolcu olarak efsaneleri arasına girdiği Galatasaray'a imza attı.

Üst üste 3. şampiyonluğa gidiyor

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Türk futboluna damga vuruyor.

2021-2022 sezonunu 13. tamamlayarak tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılılarda yeni yönetim teknik direktörlük görevine Buruk'u getirdi. Travmatik bir sezondan çıkan camiayı ayağa kaldıran Okan Buruk, ilk sezonunda takımı şampiyonluğa taşıdı. Geçen sezon Süper Lig'de üst üste ikinci kez ipi önde göğüsleyen Okan Buruk, ayrıca Turkcell Süper Kupa'yı da kazandı.

Sarı-kırmızılıların başında bu sezon 32. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde geçen Buruk, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda. Tecrübeli teknik adam, takımını Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale çıkararak sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefliyor.

Ligde 159 galibiyet aldı

Okan Buruk, Süper Lig'de 299 müsabakada 159 kez galibiyet sevinci yaşadı.

Yedi farklı takımla Süper Lig'de mücadele eden Buruk, toplamda 159 galibiyet, 59 beraberlik ve 81 yenilgi gördü. Buruk, bu performansıyla 1959'dan bu yana lig tarihinde 300. maç öncesi en fazla galibiyet alan üçüncü teknik adam oldu.

İlk 300 Süper Lig maçında Fatih Terim 180, Mustafa Denizli ise 175 galibiyet alırken, Buruk bu teknik adamların ardından üçüncü sıraya yerleşti.

Buruk'un Süper Lig performansı

Teknik direktör Okan Buruk'un takımlara göre Süper Lig'de aldığı sonuçlar şöyle:

TakımMaç sayısıGalibiyetBeraberlikYenilgiPuan ortalaması
Elazığspor2583141,08
Gaziantepspor34117161,18
Sivasspor112270,73
Göztepe-----
Akhisar Belediyespor43189161,47
Çaykur Rizespor2891181,36
Başakşehir542615131,72
Galatasaray104851272,56
Not: Buruk, Göztepe'nin başında TFF 1. Lig'de mücadele etti.

Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan isim

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak en fazla şampiyonluk gören isim ünvanını taşıyor.

Ligde futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 3 kez bu sevinci yaşadı.

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

Buruk'un Galatasaray'ı bir sezonda en çok galibiyet alan takım oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.

Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan "Cimbom", bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.

Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

Ligde üst üste galibiyet rekoru: 17 maç

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de üst üste kazanma rekoru kırdı.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ligin 20. haftasında Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bir önceki sezon 14 maçla kendisine ait olan rekoru 17 müsabakaya taşıdı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 102 puanla şampiyon oldu

2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.

Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırdı.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısı gösterdi.

Galatasaray'daki ilk sezonunda 2,44, ikinci sezonunda da 2,68 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı da başardı.

Buruk, Avrupa Ligi'nde de rekor kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki 3-2'lik Tottenham galibiyetiyle bir rekora daha imza attı.

Buruk, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 9. galibiyetini aldı.

Tecrübeli teknik adam, böylece 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

Buruk, 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam oldu

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını da aldı.

Ligin 17. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımının başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, böylece Fenerbahçe'de 103 maçta 75 galibiyete ulaşan Christoph Daum'a ait rekoru ele geçirdi.

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Kaynak: AA

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