Okan Buruk: Ana hedefimiz San Mames\'te final oynamak

Spor

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , "İlk hedefimiz ilk 8'in içine girmekti. Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Bunu hep söylüyoruz. Hayal edip, düşünüyoruz. Uzun bir yol var. Yapacağımız maçlar var. Burada çekeceğiniz kura, oynayacağınız takımlar, maç günü, sakatlıklar, çok farklı şeyler var. Ana hedefimiz bir Türk takımı olarak tekrar final oynamak. Galatasaray 'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar devam ettirmek" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında yarın evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 18.30'da başlayacak müsabakada Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak. Tohver'in yardımcılıklarını ise Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Bu karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Sözlerine geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kalp krizi geçiren spor spikeri Erdoğan Arıkan'a geçmiş olsun dilekleriyle başlayan Okan Buruk, "Bizim açımızdan önemli ve kritik bir karşılaşma. Avrupa Ligi'ndeki ilk 8 hedefimiz devam ediyor. İlk 8 hedefine gitmek adına bizim için çok önemli bir karşılaşma. Rakibimizin Avrupa Ligi'ndeki bulunduğu yeri bizi aldatmasın. Hem oyuncuları, hem beni hem de sizleri. Kendi liginde lider durumdalar. Hiç kaybetmediler. Avrupa Ligi ve Ukrayna Ligi arasında tabii ki büyük farklar var ama iyi oyunculara sahipler. Devre arasındalar ve uzun zamandır maç oynamıyorlar. Hazırlık maçları oynadılar. Onları da takip ettik. Hangi sistem oynadıklarını, kimle oynadıklarını takip ettik. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu söyleyebilirim. Ama bizde burada taraftarımız ile birlikte kazanıp, galibiyet elde etmek istiyoruz. Burada hem 3 puan var hem de ilk 8 için hedefimiz var. Onun yanında da her kazandığımız maç bizim için çok büyük bir moral. Bu morali tekrar yakalamak istiyoruz, istekliyiz. Maçın favorisi olduğumuzu düşünüyorum bulunduğumuz yerden dolayı. Rakibimizin de iyi bir takım olduğunu tekrar hatırlatmak isterim" ifadelerinde bulundu.

'BU MAÇI DA KAZANIP TURU GEÇMEK İSTİYORUZ'

Oyuncuların bazı zamanlar psikolojik olarak zorlandığı yerler olabileceğini söyleyen Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben çok katılmıyorum açıkçası. 17 tane deplasman üst üste kazanmış bir takımı, maçları önemsemiyorsunuz ve konsantre olmuyorsunuz diyemezsiniz. O yüzden ona çok katılmıyorum açıkçası. Her maçı önemsiyoruz. Her maçı yüzde 100 hazırlanıyoruz. Her rakibimize saygı duyuyoruz. Son maçta ikinci yarı çok domine ettiğimiz bir oyundu ama top girmedi. İkinci yarıyı ne kadar iyi oynadığımızı, ne kadar konsantre olduğumuzu ve ne kadar maçın içerisinde olduğumuzu çok net gösterdik. Bunu ligde de, Avrupa'da da gösteriyoruz. Bu yüzden ligde 6 puan farkla öndeyiz. Sadece 3 beraberlik aldık. Bu 3 beraberliğin 2'sinde topun girmediği maçlar oldu. Hatayspor ve Eyüpspor maçlarını topun girmediği maçlar olarak sayabiliriz. O yüzden hem ligi domine eden, Avrupa'da da ilk 8 içerisine girmek için büyük bir mücadele veren bir takımız. İç sahada oynadığımız bütün maçları kazandık. Bu maçı da kazanıp turu geçmek istiyoruz. Oyuncularım her maçı önemsiyor. Her maça dikkat etmeye çalışıyor ve konsantre oluyor. Ama sonuçta hepimiz insanız. Her maça aynı şekilde başlamanız zor. Bazen kötü başlayıp iyi bitiriyorsunuz, bazen iyi başlayıp daha sonra düştüğünüz yerler de oluyor. Çok fazla maç oynuyoruz bir kere. Türkiye Kupası var, Avrupa Ligi, Süper Lig… Onun yanında milli takıma gidiyor oyuncularımız. O yüzden bu kadar fazla maçın olduğu yerde oyuncuların bazen psikolojik olarak zorlandığı yerler de olabilir. Bu da gayet normal. Genel resme baktığımızda çok başarılı gittiğimizi, bu başarının arkasından devam etmemizin gerektiğini söyleyebilirim."

Karşılaşmalarda yedekten oyuna giren oyuncuların performanslarının da önemli olduğunu dile getiren Buruk, "Şu an biraz kulübemiz daraldı. Avrupa Ligi'nde Roland'ın ve Eyüp Aydın gibi iki tane oyuncumuz bu listede değil. Yarın için kulübemizin ne kadar çok oyuncuyla olması, orada oynama potansiyeli olan oyuncuların olması bizim için önemliydi. Şu an o yok. Ama iyi bir 11'e sahibiz bence. Kulübeden gelen oyuncular tabii ki önemli ama maça başlayan ve girecek oyuncu sayısı da bize bu maçları kazandırabilecek kalitede. Bence benim için en önemli şeylerden biri bu. Biz şu an transfer yapsak da maçlarda kadroda olmayacaktı bu oyuncular. Ajax maçından sonra transferlerimizi Avrupa'daki listeye yazabiliyoruz. Giren oyuncuların ne verdiği çok önemli tabii ki. Burada biraz da oyuncularımızın performansını arttırabiliriz. Onları daha çok dokunabiliriz. Oyuna giren oyuncuların performansları tabii ki önemli oluyor. Bu da aslında bizim işimiz. Bunu da biraz daha iyi duruma getireceğiz. Oyuncularımızı daha hazır bir duruma getireceğiz" dedi.

'BU OYUN BİZE HAYALLER KURDURABİLİYOR'

Bir Türk takımı olarak tekrardan final oynama hedeflerinin olduğunu ifade eden 51 yaşındaki teknik adam, "İlk hedefimiz ilk 8'in içine girmekti. Çünkü bir tur az oynuyorsunuz. Ana hedefimiz San Mames'te final oynamak. Bunu hep söylüyoruz. Hayal edip, düşünüyoruz. Uzun bir yol var. Yapacağımız maçlar var. Burada çekeceğiniz kura, oynayacağınız takımlar, maç günü, sakatlıklar, çok farklı şeyler var. Ana hedefimiz bir Türk takımı olarak tekrar final oynamak. Galatasaray'ın genlerinde olan Avrupa'daki başarıyı tekrar devam ettirmek. Hayalimiz final oynamak. Güçlü takımlar var. Ama Şampiyonlar Ligi'nden takım gelmemesi bütün takımlar için büyük avantaj. O yüzden burada da oynadığımız futbol, kazandığımız maçlara baktığımızda ileriye dönük hayaller kurabiliyoruz. Bu oyun bize hayaller kurdurabiliyor" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ LİGİN SONUNA KADAR BÜTÜN MAÇLARIMIZI KAZANMAK'

Puan tablosunda çok fazla arkaya bakmaya gerek olmadığını ifade eden Okan Buruk, "Fikstür aslında son 2 maça baktığımızda Göztepe ve Başakşehir gibi çok zorlu 2 takımı yenip sıralama olarak daha alttaki Hatayspor ile berabere kaldık. O yüzden maçların zorluğundan çok, bu maçları oynama yeteneği çok önemli. Geçen sene yaptık. 17 maç üst üste deplasmanda kazanmış bir takım. Demek ki bu maçları iyi bir şekilde oynayabiliyoruz. Hedefimiz ligin sonuna kadar bütün maçlarımızı kazanmak. Onun dışında çok fazla bir şey düşünmüyoruz. Başta olan biziz, önde giden de biziz. O yüzden çok fazla arkaya bakmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Kendi maçlarımıza odaklanacağız. Maçlarımızı kazanıp tekrar şampiyon olmak isteyeceğiz. O yüzden şu an tek düşüncemiz bu" şeklinde konuştu.

'SOLSKJAER ÜLKEMİZE HOŞ GELDİ'

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Ole Gunnar Solskjaer hakkında yorumlarda bulunan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ta teknik direktörlük değişikliği oldu. Türk futbolu için hayırlı olsun. Önemli bir teknik adam. Avrupa futbolunda hem futbolcu olarak hem de hoca olarak önemli işler yapmış bir teknik adam. Onun için de hayırlı olsun. Ülkemize hoş geldi. Tabii ki bu tür isimlerin ülkemize gelmesi hem Türk futbolunun kalitesini hem de tanıtımını daha net yapıyor."

Victor Osimehen'in üst düzey bir santrfor olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Üst düzey bir santrfordan bahsediyoruz. Hem dünya futbolu için üst düzey, hem Avrupa futbolu için hem de ligimiz için üst düzey bir santrfor. Golcü oyuncular tabii ki bazen pozisyona göre öncelik almak için hareketlilik gösterebiliyorlar. Bence önemli olan bu golleri atması, bu gollerin ve pozisyonların içerisinde olması. Onun dışında biz tabii ki bütün maçlarla ilgili onlarla video analiz yapıyoruz. Burada yıllardır örnek veririz. Burak Yılmaz Türk futbolunun en iyi santrforlarından, en çok gol atan oyuncularından biridir. Burak da hep savunma arasında gezerdi. Ofsayta düştüğü, ama düşmediğinde de gol attığı pozisyonlar vardı. Osimhen de aynısını söyleyebiliriz. Savunmanın arasında gezecek, bazen savunmayı yanıltacak, bazen de önde olacak. Ama çok üst düzey bir santrfordan bahsediyoruz. Ona ofsayta nasıl girmeyeceğinden çok, video analizle nasıl daha iyi olabileceğini hep gösteriyoruz. Her oyuncuya bu anlamda dokunmaya çalışıyoruz" dedi.

'AMACIMIZ DAHA AZ GOL YİYEN BİR GALATASARAY'

Geçen seneye göre daha fazla gol yediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Taraftarın sevdiği oyunu devam ettirmek istediklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bir kere en önemli şey bizim için hem Türkiye'de hem de Avrupa Ligi'nde en çok pozisyona giren ve gol beklentisi yüksek takımlardan biriyiz. Bu önemli bir şey. Türkiye Ligi için bitiricilikte en iyi takımız. Girdiğimiz pozisyonlara ve attığımız gollere baktığımızda bu anlamda birinci sıradayız. Ama bir maç toplar girmiyor, bir maç hepsi giriyor. O yüzden önemli olan burada pozisyona girebilmek. Pozisyona giren, oyunu sürdüren, oyuncularımın ve taraftarın sevdiği oyunu devam ettirmek istiyoruz. Hücum yönümüz çok önemli. Önceliğimiz savunma yapmak değil, hücum. Geçen seneye göre haklısınız daha çok gol yedik. Gol yemeden kapattığımız maç sayısı çok az. Bu bizim de mutsuz olduğumuz yerlerden biri. Daha çok çalışarak bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Attığımız gol daha fazla. Güzel olan yanı bu ama yediğimiz gol sayısı fazla. Bunu da düzeltmek için daha fazla çalışacağız. Bireysel performanslarda önemli oluyor maç içerisinde. Takım performansından çok bireysel performanslarda da zaman zaman hatalar olabiliyor. Dediğim gibi amacımız daha az gol yiyen bir Galatasaray" yorumlarında bulundu.

'SARA'NIN DURUMUNA BUGÜNKÜ ANTRENMAN ÖNCESİ BAKACAĞIZ'

Gabriel Sara'nın sakatlığı hakkında da konuşan Buruk, "Son idman için Yener hoca ile konuşacağız. Planlarımız arasında bugünkü antrenmana çıkarabilmeyi düşünüyorduk ama şu anda net bir şey yok. Antrenmana çıkacak mı, kadroda olacak mı gidip konuşacağız. Onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Fazla eksiğimiz yok ama onun durumuna da bugünkü antrenman öncesi bakacağız" diyerek sözlerini noktaladı.