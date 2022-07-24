Okan Buruk: Başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız - Son Dakika
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Okan Buruk: Başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız

24.07.2022 22:45
Okan Buruk: Başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Önemli bir sınavdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Önemli bir sınavdı. Bence gelecek için bölüm bölüm ümit verdik. Biz bunun daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gün gün gelişeceğiz. Bize eklenecek oyuncular olabilir. İnşallah güzel, başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız" dedi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından teknik direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluş D-Smart'a açıklamalarda bulundu.

Stada ilk ayak bastığında çok heyecanlandığını dile getiren Buruk, "Hazırlık maçı da olsa taraftarlarımız da buradaydı. bir resmi maç gibiydi. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Stattaki ilk maçımdı. Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Biz hazırlık maçlarını oyunu oturtmak için istiyoruz. Bugün birçok şeyi yaşadık. Maç içerisinde de çok git-geller oldu. Yorulduğumuz, belki tam olarak istediklerimizi yapamadığımız bölümler oldu. Bunun yanında pozisyoınlar bulduk, pozisyonlar verdik. İkinci yarıda özellikle top bizde kaldı. Oyuncu değişikliklerinden sonra bizim kalitemiz daha çok ortaya çıktı. Daha çok pozisyona girmeye çalıştık. Önemli bir sınavdı. Bence gelecek için bölüm bölüm ümit verdik. Biz bunun daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gün gün gelişeceğiz. Bize eklenecek oyuncular olabilir. İnşallah güzel, başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız" ifadelerini kullandı."TRANSFER KONUSU BİZİM ÖZELİMİZ AMA MAALESEF TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEYİMİZ ÖZEL KALMIYOR"Takımı güçlendirmeleri gereken bölgeler olduğunu kaydeden Buruk, "Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hem Haris hem Leo bugün girip çok rahat şekilde oynadılar. Bize bu tür tecrübeli oyuncular, lider oyuncular gerekiyor. Bu bizim için önemli. Zaten elimizde çok genç oyuncular var, bunları da değerlendirmeye çalışacağız. Bize hemen katkı sağlayabilecek oyuncular istiyoruz. Transfer konusu bizim özel bir şeyimiz. Ama maalesef Türkiye'de hiçbir şeyimiz özel kalmıyor. Bize haber gelmeden sosyal medyada yazıldığını görüyoruz. Bu konuda rahatsızlıklarımız var. Transfer işi gizlidir, özeldir. Biz de bu anlamda daha özel olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonra alacağımız oyuncuların hazır oyuncular olması gerekiyor. 5-6 günlük bir Avusturya kampımız var. Sonra da yine bir haftamız olacak lige kadar. Hazır oyuncular almamız gerekiyor, ilk tercihimiz bu olacak" diye konuştu.

Okan Buruk son olarak Morutan'a teklifler olduğunu belirterek, "Kulübümüzün vereceği kararlar. Hayırlısı diyelim" dedi ve sözlerini noktaladı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Galatasaray, Okan Buruk, Türkiye, Spor, Son Dakika

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