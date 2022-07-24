Okan Buruk son olarak Morutan'a teklifler olduğunu belirterek, "Kulübümüzün vereceği kararlar. Hayırlısı diyelim" dedi ve sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Okan Buruk: Başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız - Son Dakika

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