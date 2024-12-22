Okan Buruk, Christoph Daum\'un rekorunu kırdı

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Galatasaray'ın başında rekorlara doymanayan teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçında alınan 5-1'lik galibiyet sonrası Süper Lig'de bir rekor daha kırdı.

75 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

Galatasaray'ın başındaki 90. lig maçında 75. galibiyetine ulaşan Buruk, Süper Lig tarihinde bir takımın başında 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

DAUM'U GERİDE BIRAKTI

Daha önce 75 galibiyete ne hızlı ulaşan teknik direktör, Fenerbahçe'nin başındaki 103. maçında 75. galibiyetine ulaşan Christoph Daum olmuştu. Öte yandan Okan Buruk daha önce 50. galibiyetine 62. maçında ulaşarak Fatih Terim'in (70 maç) rekorunu da kırmıştı.