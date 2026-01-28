Barcelona\'da oynamıştı! Galatasaray genç futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshedecek

Galatasaray'da Yusuf Demir ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, sezon planları arasında bulunmayan genç futbolcu için sözleşme feshi yoluna gitme kararı aldı.

SÖZLEŞME TEK TARAFLI FESHEDİLECEK

Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Yusuf Demir'in sözleşmesini tek taraflı olarak feshedecek. Yönetim, oyuncunun sezon sonuna kadar olan tüm alacaklarını ödeyerek ayrılığı resmileştirecek.

23 YAŞ ALTI KONTENJANINA TRANSFER

Yusuf Demir ile yolların ayrılmasının ardından Galatasaray, boşalacak 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanı için transfer yapmayı planlıyor.

TALİP BULUNAMADI

Sarı-kırmızılı kulüp, daha önce Yusuf Demir'e kulüp bulmasını iletmişti ancak oyuncuya şu ana kadar herhangi bir talip çıkmadı. Oyuncunun menajeri de ayrılık için tüm alacakların ödenmesini talep ettiklerini açıklamıştı. Yusuf Demir, bu sezon Galatasaray formasıyla yalnızca 3 maçta görev aldı ve toplam 126 dakika sahada kaldı.