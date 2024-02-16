Spor

- Okan Buruk: "İkinci maç için avantajımız oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk:

"Serge Aurier'in final maçından sakatlığı var"

"İstediğimiz Muslera ile devam etmek"

"Icardi'yi oyun içerisinde daha net pozisyonlara sokmamız gerekiyor"

İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag maçının ardından yaptığı açıklamada, galibiyetin mutluluğu yaşadıklarını belirterek, "İkinci maç için avantajımız oldu. Zorlu bir fikstür var. Önemli bir galibiyet oldu" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Çekya ekibi Sparta Prag'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Rakibimizin ne oynayacağını biliyorduk. Bununla ilgi çalışmalarımız oldu. Maça başına çok iyi başlamadık. Devamında doğru bunu bir şekilde kırdık. Pas trafiğimizle, orta sahadaki hareketliliğimiz sonunda Kerem'in golüyle öne geçtik. Devamında rakip yarı sahada etkili hücumlarımız oldu. Doğru sonlandırsak ikinci golü bulabilirdik. Rakibimiz savunma arkasına koşuları ve uzun pasları çok fazla tercih etti. İkinci yarı duran top sonrası erken gol yedik. Devamında öne geçtik. Çok hızlı bir şekilde gördüğümüz kırmız kart ve yediğimiz gol oldu. Bunu oyun içerisinde çok hissettirmedik. 10 kişi kalsak bile 11'e 11 gibi oynadık. Zaman zaman savunmada pozisyonlar verdik. Rakibimiz de 10 kişi kalınca oyun daha dengelendi. Muslara çok önemli kurtarış yaptı. Son dakikada Barış'ın taşıdığı topla Icardi'nin attığı çok önemli golle bizim galip ayrılmamızı sağladı. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İkinci maç için avantajımız oldu. Rakibimizin 3 eksiği olacak. Savunmada sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Kaan'ın da sakatlığı oldu, Abdülkerim'i aldık. Zorlu bir fikstür var. Önemli bir galibiyet oldu. Bunu çabuk unutup, lig maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

Sparta Prag'ın uzun bir aradan sonra maça çıktıklarının hatırlatılması üzerin Buruk, "Rakibimiz bize göre dinlenmiş bir şekilde çıktı. Ritim yakalamak da farklı bir şey. Bize karşı maçları çok daha iyi oynamak isteyen rakipler var. Onların hedefi de bizi elemek. İkinci maç daha da zor olacak. Rakibimiz daha iyi tanıyoruz. Rakibimizi daha iyi tanıyarak maça çıkmamız gerekiyor. Kazanarak gitmek önemliydi. Kazanarak gittiğimiz için şanslıyız" şeklinde konuştu.

Berkan Kutlu'nun maçta iyi oynadığı ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Berkan iyi bir oyun oynadı. Oraya alışıyor. Elimizdeki oyuncularla burayı kullanacağız. Barış'ı sağ bek, sol bek her yerde kullanıyoruz. Galatasaray'ın başarısı için bu birlik olmak çok önemli. Bir sonraki maç kanat oyuncusunu da bek oynatabiliriz" açıklamasında bulundu.

"Icardi'yi oyun içerisinde daha net pozisyonlara sokmamız gerekiyor"

Maçta galibiyet golünü atan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ise Okan Buruk, "Gol atmak önemli. Her oyuncu için önemli. Santrfor için daha da önemli. Geçen maç da söyledim, ona daha çok top getirmemiz gerekiyor. Oyun içerisinde onu daha net pozisyonlara sokmamız gerekiyor" dedi.

"Serge Aurier'in final maçından sakatlığı var"

Yeni transfer Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'in sakatlığı olduğunu belirten Buruk, "Final maçından sonra hızlı bir şekilde getirip, kadroya almak istiyorduk. Final maçında yaşadığı adale ağrısı var. İlk yarısında başlamış, ikinci yarı 30 dakika bu şekilde oynamış. 7 maç oynadılar. Buraya şu an sakat olarak geldi. 2. derece zorlanması var. Ne kadar sürer, 2 hafta mı, 3 hafta mı doktorumuz bununla ilgili açıklama yapacak. Onun yerine olacak arkadaşlarımıza var. Kendi içimizden çözümler üretiyoruz. Bunları dert etmeden yolumuza devam edeceğiz. İyi niyetle transferimizi yaptık. Sol beki de Avrupa'dan sonra aldık. Derrick de bir sonraki maçta bizim için opsiyon olacak" ifadelerini kullandı.

"Belli paralar talep ediyoruz, sizin oynadığı zeminler tarla gibi"

Bütün oyuncularının 11 oyuncusu olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Kim oynarsa oynasın en iyisini yapamaya çalışıyor. Takıma bakacağız. Takımı göreceğiz ondan pazar günü için sonra karar vereceğiz. Stadın zeminiyle ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ne olursa olsun gidip orada kazanmak için oynayacağız. Bu bir marka değeridir. Süper Lig'in marka değerini de yükseltmek Türkiye Futbol Federasyonu'nun görevidir. Sahalarla ilgili net bir şey yapılmıyor. Türk futbolu için üzücü. Şu anda yayın ihalesini konuşurken sahaların bu durumda olması aslında sizin talep ettiğiniz paraları da gerçekçi sunmuyor. Belli paralar talep ediyoruz, sizin oynadığı zeminler tarla gibi. O zaman marka değeri de bu anlamda zarar görüyor" açıklamasında bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşmada çok çalıştığını söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Çok çalıştı, çok mücadele etti. Hem savunma görevini yaptı hem de hücumda destek oldu. Oyuncularımızın öz güvene ihtiyacı var. Kerem, önemli bir oyuncu. Çıkana kadar arkadaşlarına pozisyonlar hazırlamaya çalıştı. Icardi'ye net ara pası verdi. 10 kişi kaldıktan hem hücum hem savunma yapmaya çalıştı. Kerem'in performansından memnunum. Takım kazandıkça da hepsinin öz güveni daha çok artacak" dedi.

"İstediğimiz Muslera ile devam etmek"

Kaptan Fernando Muslera'nın Galatasaray için önemli olduğunu vurgulayan Buruk, "Uzun yıllar Galatasaray'ın başarılarında hep rol aldı. He takım kaptanı hem kaleci olarak önemli rolü var. Hepimizi istedi, kulübün de isteği Muslera ile devam etmek. Muslera bizim için çok önemli ve değerli. Bunun ne kadar değerli olduğu her maçta gösteriyor. İstediğimiz onla devam etmek" diyerek sözlerini tamamladı.