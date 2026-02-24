Okan Buruk İkinci Maç İçin Uyardı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın İtalya'nın Juventus takımına konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "İlk maç güzeldi ama ikinci maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz." dedi.

Okan Buruk ve futbolculardan Victor Osimhen, maçın oynanacağı Allianz Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Turun ilk maçında önemli bir skor avantajı elde ettiklerini vurgulayan Okan Buruk, "Daha bir şey kazanmadık. İkinci maçta da aynı tutkuyu yaşamamız lazım. Sanki ilk maçı oynayacakmışız gibi sahaya çıkmalıyız. İlk maçı 5-2 kazanarak önemli avantaj elde ettik. Yarınki maçın başı önemli olacak. Rakibimizin başlangıcı önemli olacak. Önemli bir teknik direktöre ve oyunculara sahipler. İlk maç güzeldi ama ikinci maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok kritik ve zor bir maça çıkacağız ve bunun farkındayız." diye konuştu.

Futbolculuk kariyerinde İtalya'da da oynadığını hatırlatan Buruk, "Özellikle 2003 yılı İtalyan futbolunun en güçlü olduğu dönemdi. Burada önemli anılar biriktirdim. Juventus ile eşleştiğimizde rakibimizin ne kadar önemli olduğunu biliyordum. İtalya'da bir İtalyan takımına karşı oynamak, benim için önemliydi. İlk maçı 5-2 kazandık. İkinci maçta aynı isteği ortaya koyup mutlu şekilde buradan ayrılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"İlk maça başladığımız gibi bu karşılaşmaya başlamalıyız"

İkinci maça konsantre çıkmaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim için hiçbir şey değişmemeli. İlk maça başladığımız gibi bu karşılaşmaya başlamalıyız. Bir oyunumuz var. İlk dakikadan itibaren bunu rakibimize kabul ettirmeliyiz. Juventus iyi bir takım. Yarınki karşılaşma onlar için fırsat maçı olabilir. Güçlü bir oyun ortaya koyacaklar. İlk maçı kazanmamız bir şey değiştirmiyor. Hiçbir şey kazanmamış gibi yarın sahaya çıkacağız. Avantajı düşünerek sahaya çıkarsanız zorlanırsınız." şeklinde konuştu.

Takım olarak üstüne koya koya gittiklerini aktaran Buruk, "Geçen sene de UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başlamıştık. Sonra sakatlıklar ve eksikler sıkıntı oluşturdu. Momentum çok önemli. Oyuncu performansı ve psikolojik olarak iyi durumdayız. Trendyol Süper Lig'deki gidişatımız ve ilk maçta aldığımız sonuç, bu konuda etkili oldu. Maçlar değişebiliyor. İlk devresini 2-1 mağlup bitirdiğimiz maçı, 5-2 kazandık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Yarın önemli bir atmosfer olacak. Onların iyi bir teknik adamı var. Öz güvenimizin yüksek olması gerekiyor. Ayaklarımızın da yere sağlam basması lazım. Yoksa yarın zorlanırız." yorumunu yaptı.

Osimhen: "Bu tür maçlarda her şey sahada biter"

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ise yarınki maçın önemine değinerek, "Aklımızda tek bir şey var. İlk maçı 5-2 kazandığımızın bilincindeyiz. Karşımızdakinin Juventus olduğunun da bilincindeyiz. Bu tür maçlarda her şey sahada biter. Böyle maçlarda nasıl çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Önümüzdeki 90 dakika bizim için uzun olacak. Şartlar da çok etkileyecek. Yarınki maç zor olacak. Hazırlıklarımızı yaptık. İlk maçta olduğu gibi ikinci maçta da ofansif futbol oynamayı hedefliyoruz." dedi.

Sağlık durumuna değinen Osimhen, "Sakatlık konusunda sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Bana büyük destek verdiler. Bu destek sayesinde kısa sürede toparlandım." diye konuştu.

Farklı şekillerde takıma destek verdiğini aktaran Nijeryalı golcü, "10 maç üst üste gol attığım oluyor. Bazen de yaptığım asistlerle takıma katkı sağlıyorum. Gol atmak, benim için önemli bir motivasyon. Asist yapmak veya defansta arkadaşlarıma yardımcı olmak da beni tatmin ediyor. Benim için önemli olan, kulübün hedeflerini en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Ben çok çalışmaya devam ediyorum. Galatasaray'ın benden beklediklerini gerçekleştirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan beri sahada olduğunu anlatan Osimhen, şöyle devam etti:

"Kendimi en sert eleştirenlerden biriyim. Eleştirilerle yaşamayı öğrendim. Başarısız olduğumda sinirleniyorum ve moral olarak biraz düşüyorum. Birçok futbolcuyla oynadım. Takım arkadaşlarımı motive etmeye çalışıyorum. Onlara söylediklerimi bir örnek olarak sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Onlara örnek olmalıyım. Yetenek tek başına yeterli değildir. Çok çalışmak gerekiyor. Takımıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum. İstediğimi sahaya yansıtamadığımda üzülüyorum ve bunu sahaya yansıtıyorum. Beni yanlış anlamayın. Soyunma odasında arkadaşlarım gelir ve motivasyon konusunda benden yardım isterler. Mario Lemina, Lucas Torreira ve Abdülkerim Bardakcı'yı motive etmişimdir. Bu konuda takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Galatasaray'ı çok seviyorum. Burada oynamaktan mutluyum. Elimden gelen en büyük çabayı sahada sergilemeye çalışıyorum. Her zaman en yükseği hedefliyoruz. Bu formayı terleten oyuncular olarak, motive şekilde ilerlemeye çalışıyoruz."

"Galatasaray devreye girmese, belki burada oynayabilirdim"

Juventus'un çok önemli bir takım olduğunu vurgulayan Nijeryalı golcü, "Juventus, dünya futbol tarihinin en büyük takımlarından bir tanesi. Çok yüksek seviyede futbol oynadım. Birçok önemli oyuncuyla oynadım. Galatasaray devreye girmese, belki burada oynayabilirdim. Benim olduğum yer önemli. İtalya'ya gelmek mümkün olursa burada oynamaktan mutluluk duyarım. Kendimi ilişkilendirebileceğim kulüplerden bir tanesi Juventus. Parçası olduğum kulübü seviyorum. Galatasaray'a kalpten bağlıyım. Gelecekte ne olur bilinmez. Herkes Juventus'ta oynamak ister." değerlendirmesini yaptı.

Juventus'un savunma oyuncusu Lloyd Kelly'nin "Osimhen'e karşı hazırlandık" açıklaması hakkında da konuşan Osimhen, şunları söyledi:

"Ben her zaman oyunumda saldırgan bir forvet olmaya çalışıyorum. Defans oyuncusunun dengesini ve sinirini bozmaya çalışıyorum. Onları zor durumda bırakmak istiyorum. Bu konuda yalnız değilim. Noa Lang ve Barış Alper Yılmaz da takımda var. Sadece bana odaklanmamalılar. Her defans oyuncusunu zorlayabiliriz. Yarınki maç savaş gibi olacak. Terimizin son damlasına kadar savaşacağız. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım kazanan biz oluruz."

Kariyerinde birçok iyi teknik adamla çalıştığına değinin Osimhen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok iyi ilişkiler kurduğum teknik adamlar oldu. Okan hoca, burada olma sebeplerimden. Kendisi mütevazı ve ağırbaşlı bir şekilde çalışıyor. Egolarını bir kenara bırakmış birisi. Okan hoca, Türkiye'nin en iyi teknik direktörü. Hep aynı kararlılıkla Liverpool, Atletico Madrid ve Juventus maçlarına bizi motive etti. Kendisi de futboldan geldi. Takımı için elinden geleni yapıyor. Bizi maçlara iyi hazırlıyor. Luciano Spalletti de çok iyi bir teknik adam. Benim de saygı duyduğum birisi. Kendisiyle böyle bir ilişkimiz var. Napoli'de beraber çalıştık. Napoli'den ayrıldıktan sonra da ondan görüş aldım. Napoli'de oynadığım dönemde bizimle hep birlikte oldu. 5 ay boyunca bizimle yatıp kalktı. İşini büyük fedakarlıkla yapıyor. Okan Buruk ve Spalletti gibi önemli teknik adamlarla çalıştım. Şu anki çalıştığım hoca, çalıştığım en iyi teknik direktörlerden."