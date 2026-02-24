Okan Buruk: İkinci maça aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor - Son Dakika
Okan Buruk: İkinci maça aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor

Okan Buruk: İkinci maça aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor
24.02.2026 23:53
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus'la oynayacakları rövanş maçıyla ilgili, ''Sanki ilk maçı hiç oynamamış gibi sahada olmamız lazım. Tabii ki skor avantajı çok önemli, bunu düşünmek gerekiyor; ancak konsantrasyonumuzdan ve isteğimizden ödün vermememiz gerekiyor. Özellikle maçın başlangıcı çok önemli olacak'' dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Torino'ya giden sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'AYNI TUTKUYU YAŞAYARAK ÇIKMAMIZ GEREKİYOR'

Birinci maçın kendileri adına inanılmaz olduğunu aktaran Buruk, "Çok önemli bir skor elde ettik. Ama ilk baştan beri söylediğim gibi; şu anda hiçbir şey kazanmadık. İkinci maçı oynayacağız ve bu maça da aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor. Sanki ilk maçı hiç oynamamış gibi sahada olmamız lazım. Tabii ki skor avantajı çok önemli, bunu düşünmek gerekiyor; ancak konsantrasyonumuzdan ve isteğimizden ödün vermememiz gerekiyor. Özellikle maçın başlangıcı çok önemli olacak. Rakibimiz skoru değiştirmek ve turu kazanmak adına maça çok güçlü başlayacaktır. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız; önemli oyunculara ve önemli bir teknik direktöre sahipler. İlk maç bizim için çok güzeldi ama bu maçı oynamadan turu geçtiğimizi söyleyemeyiz. Çok önemli, çok kritik ve çok zor bir maça çıkacağız. Bunu oyuncularımla birlikte çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU ŞEHİRDEN MUTLU BİR ŞEKİLDE AYRILMAK İSTİYORUZ'

Futbolculuk kariyerinde İtalya'da oynadığını hatırlatan 52 yaşındaki teknik adam, "Tabii ki ben bu ülkede, Victor gibi, futbol oynadım. Özellikle 2000'li yıllarda, 2003 yılı civarında, İtalyan futbolunun ve Serie A'nın en güçlü olduğu dönemlerde burada çok önemli anılar biriktirdim; hem saha içinde hem saha dışında. Juventus ile eşleştiğimizde bir yandan rakibimizin ne kadar önemli olduğunu bilerek, bir yandan da İtalya'ya gelip bir İtalyan takımına karşı oynamanın benim için ayrı bir anlamı vardı. İlk maçı oynadık ve çok önemli bir galibiyet aldık; şimdi sırada ikinci maç var. Burada da aynı oyunu, aynı isteği ortaya koyup bu şehirden inşallah mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz. Tek isteğim bu" diye konuştu.

'İSTEĞİMİZ KENDİ OYUNUMUZU ORTAYA KOYMAK

Okan Buruk, İstanbul'da alınan avantajın önemli ve değerli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "İlk maça nasıl başladıysak, hangi istek ve hangi coşkuyla sahaya çıktıysak yine aynı şekilde başlamamız gerekiyor. Galatasaray'ın bir oyunu var, Galatasaraylı futbolcuların bir oyun anlayışı var. Bunu ilk dakikadan itibaren rakibimize kabul ettirmemiz gerekiyor. Çünkü rakibimiz çok iyi bir takım ve onlara karşı gerçekten hep birlikte oynamamız gerekiyor. İçinde bulundukları durumdan çıkmak için bu maç onlar adına çok önemli bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirmek için çok güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacaklardır. Özellikle maçın başı bu yüzden çok kritik. Ancak bizim için ilk maçı kazanmış olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Mental olarak da oyun disiplini ve taktiksel anlamda da hiçbir şey kazanmamış gibi sahaya çıkacağız. Bunun dışında bir düşüncemiz yok. Zaten savunmayı da hücumu da her maçta yapıyoruz. Avantajımız tabii ki önemli ve değerli; fakat avantajı düşünerek sahaya çıkarsanız bu tür maçlarda çok daha fazla zorlanırsınız. Bizim isteğimiz kendi oyunumuzu ortaya koymak."

'ÖZ GÜVENİMİZ YÜKSEK OLMALI'

Sarı-kırmızılı takımın şu anda performans ve psikolojik açısından çok iyi durumda olduğunu sözlerine ekleyen Buruk, "Aslında bu sadece bir senelik bir süreç değil; üstüne koya koya gelinen bir durum. Geçen sene Avrupa Ligi'nde çok önemli bir tecrübe yaşadık. Çok iyi başladığımız, çok iyi gittiğimiz bir dönem oldu; ancak daha sonra sakatlıklar, eksikler ve momentumun değişmesi gibi etkenler yaşadık. Bence şu anda Galatasaray takım olarak, kadro kalitesi olarak, oyuncu performansı ve psikolojik durum açısından çok iyi bir noktada. Bunu ortaya çıkarmamızın en önemli nedenlerinden biri gidişatımız ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçta Juventus'a karşı aldığımız sonuç. Ancak maçlar çok değişken; başlangıcı, devamı ve sonucu farklı olabiliyor. Bunu ilk maçta çok net yaşadık. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız, çok iyi oyunculara sahipler. Güzel bir stadyum, önemli bir atmosfer ve önemli bir teknik adam var. Bu yüzden öz güvenimizin yüksek olması gerekiyor; ama aynı zamanda ayaklarımızın da yere basması şart. Yarın maçın ilk dakikasından itibaren takım olarak en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Aksi halde skor avantajına bakmadan zorlanırız" değerlendirmesinde bulundu.

