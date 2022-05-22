Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum

Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk, NTV'de Kırılma Anı programının konuğu oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istediğini belirtti.

"TÜRKİYE'DE EN YUKARILARA ÇIKMAK İSTİYORUM"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "2013'ten beri tek başıma çalışıyorum, Süper Lig 'de birçok takımı çalıştırdım, Galatasaray'a rakip oldum. Böyle maçlarda duygularınızı belirtmeyi doğru bulmuyorum. Taraftara öyle gözükmeyi doğru bulmuyorum. Bir futbol adamıyım, teknik direktör olarak Türkiye'de en yukarılara çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAYI KENDİME YAKIŞTIRIYORUM"

Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini belirten Buruk, "Galatasaray'a teknik direktör olabilmek için çok çaba sarf etmek gerekir. Ben kariyerimde çok çaba sarf ettim. En dipten gelip şampiyonluk yaşamış bir teknik direktör olarak Galatasaray teknik direktörü olmayı kendime yakıştırıyorum ve istiyorum. Birçok insandan da bunu alabilmek çok önemli. Sokak bir aynadır. Gittiğiniz her yerde insanlar size sevgisini gösteriyor. Bunu insanlardan duymak çok güzel. Bir sonraki teknik direktör olarak beni görmeleri çok önemli. İnşallah bir gün olur. En doğru zamanda her şeyin olması önemli. Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum. Benim için hayatıma baktığımda doğru zamanda olacaksa olsun." ifadelerini kullandı.