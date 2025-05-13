Okan Buruk'tan Kupa İkisi İçin Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Okan Buruk'tan Kupa İkisi İçin Mücadele

Okan Buruk\'tan Kupa İkisi İçin Mücadele

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.

13.05.2025 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hem Ziraat Türkiye Kupası'nı hem de Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu istediklerini söyledi.

Buruk, Trabzonspor ile yarın Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacakları Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor ile 3 gün önce Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında karşılaştıklarını hatırlatan Buruk, "Trabzonspor ile cumartesi günü bir maç oynadık. Birbirimizi tanımış olduk. Trabzonspor'un ne kadar formda olduğunu görüyoruz. Son maçta çok fazla oyuncu değiştirse de başabaş ve iki takımın da kazanabileceği bir maç oldu. İlk yarıda Trabzonspor pozisyonlara girdi. İkinci yarı üstünlüğü ele geçirerek 2-0 kazandık. Lig açısından çok değerliydi. Ancak bu maçın hikayesi çok daha farklı. Tek maç üzerinden oynanacak. Beraberlik halinde uzatmaya gidecek. Bunu 120 dakikalık bir oyun olarak düşünerek planladık. Bu hafta iki kupa kazanma şansımız var. Bu ikisini de gerçekleştirmeyi hayal ediyoruz. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. İsteyen, çok mücadele edecek bir takımla karşılaşacağız. İki taraf için de güzel bir maç olsun. İnşallah futbolun dışında hiçbir şeyin konuşulmadığı güzel bir final izlettiririz." diye konuştu.

Lig maçından sonra yeteri kadar dinlendiklerini aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "İki maç arasında dört gün var. Psikolojik olarak iyi durumdayız. Bence bu duygu insanı daha çabuk şekilde bir sonraki maça hazırlıyor. Finale çıkıyoruz. Finalde de odaklanma konusunda bir eksiklik olacağını düşünmüyorum. Final maçının atmosferi herkesi motive eder. İki takımın da aynı enerji ve duyguyla oynayacağını düşünüyorum. Bu kupa finalini çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk maça ve ligin geneline göre planlar yaptıklarını vurgulayan Buruk, "İki takımın da amacı maçı kazanmak üzerine. Başka bir şeyi düşünemeyiz. Fatih hocanın takımları hep iyi oynar. Trabzonspor'un özellikle hücum hattındaki kaliteli oyuncularına dikkat etmemiz gerek. Bizim de iyi hücum oyuncularımız var. Bunu da tekrar sahada göstermek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, Türkiye Kupası, Galatasaray, Okan Buruk, gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'tan Kupa İkisi İçin Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

01:03
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor
Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 01:39:29. #7.12#
SON DAKİKA: Okan Buruk'tan Kupa İkisi İçin Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.