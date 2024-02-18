Ankaragücü\'nü de deviren Okan Buruk\'tan maç sonu bomba Fenerbahçe yorumu

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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KRİTİK MAÇTI"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Maçı çok istedik. Çok kritik bir maçtı. Liderliği geri almak için iyi bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Rakibimiz, uzun süredir seyircili maç oynamıyordu. Bizim maça golle başlamamız oyunu bize yöneltti. Çok erken ikinci golü bulduk. Biz yükseldik, rakip ise psikolojik olarak aşağı gitti. Oyun anlayışımızı devam ettirdik. Baskılar, topa sahip olma, oyun kurma, pozisyonlar... Çok iyi bir ilk yarıydı. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. Ankaragücü iyi bir takım. Maça iki golle başlayınca rakibin oyununu kırmış olduk. Üstün tarafdık" dedi.

"F.BAHÇE MAÇINA ŞAMPİYON ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk yarışına değinen başarılı antrenör, "Bu yarış devam ediyor. Daha çok maç var. Kimin nerede puan kaybedebileceği belli değil. Beklemediğiniz yerde puan kaybedebiliyorsunuz. Rakibin puan kaybetmesini beklediğinzi maçta kaybetmiyor. Ne olacağı belli değil. Biz kazanarak gitmek istiyoruz. Ben oyuncularıma hep bunu söylüyorum. Tüm maçları kazanmalıyız. Sondan 1 hafta önce oynanacak derbide mi belli olacak? Hedefimiz Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmak. Bunu hayal ediyoruz, istiyoruz. İki takım da bunu hayal ediyor. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.