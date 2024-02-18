Ankaragücü'nü de deviren Okan Buruk'tan maç sonu bomba Fenerbahçe yorumu - Son Dakika
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Ankaragücü'nü de deviren Okan Buruk'tan maç sonu bomba Fenerbahçe yorumu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazandıkları Ankaragücü maçı sonrası yaptığı değerlendirmede hedeflerinin Fenerbahçe maçına şampiyon olarak çıkmak olduğunu söyledi.

18.02.2024 22:49  Güncelleme: 23:21
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Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ÇOK KRİTİK MAÇTI"

Mücadeleyi değerlendiren Buruk, "Maçı çok istedik. Çok kritik bir maçtı. Liderliği geri almak için iyi bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Rakibimiz, uzun süredir seyircili maç oynamıyordu. Bizim maça golle başlamamız oyunu bize yöneltti. Çok erken ikinci golü bulduk. Biz yükseldik, rakip ise psikolojik olarak aşağı gitti. Oyun anlayışımızı devam ettirdik. Baskılar, topa sahip olma, oyun kurma, pozisyonlar... Çok iyi bir ilk yarıydı. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. Ankaragücü iyi bir takım. Maça iki golle başlayınca rakibin oyununu kırmış olduk. Üstün tarafdık" dedi.

"F.BAHÇE MAÇINA ŞAMPİYON ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonluk yarışına değinen başarılı antrenör, "Bu yarış devam ediyor. Daha çok maç var. Kimin nerede puan kaybedebileceği belli değil. Beklemediğiniz yerde puan kaybedebiliyorsunuz. Rakibin puan kaybetmesini beklediğinzi maçta kaybetmiyor. Ne olacağı belli değil. Biz kazanarak gitmek istiyoruz. Ben oyuncularıma hep bunu söylüyorum. Tüm maçları kazanmalıyız. Sondan 1 hafta önce oynanacak derbide mi belli olacak? Hedefimiz Fenerbahçe maçına şampiyon çıkmak. Bunu hayal ediyoruz, istiyoruz. İki takım da bunu hayal ediyor. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ankaragücü\'nü de deviren Okan Buruk\'tan maç sonu bomba Fenerbahçe yorumu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Ankaragücü'nü de deviren Okan Buruk'tan maç sonu bomba Fenerbahçe yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Gursel kalen: Aç tavuk kendisini Mısır ?? ambarından sanarmış. Ben Fenerli değilim ama bu senenin şampiyonu Fenerbahçedir. Buna alışsanız iyi olacak. 134 391 Yanıtla
  • Enver Şahin: Mehmet BüyükekşiAmcanız , Elinden Geleni Yapacaktır.. 125 179 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Yavaş çıksın… 2 maça bakar bu iş sevgili Okan. 89 175 Yanıtla
  • Fatih Yildiz: Ağlayan fblilere bedava balon emzik var 168 81 Yanıtla
  • Kadir Can: 8TASLİ taraftar yorum yapmış aç tavuk kendisi haberi yok 8tas fenev üst üste koyup şampiyon olacak ?? ASLAN 117 57
  • Fatih Yildiz: Enver çok boş adamsın Söke söke alınmış maç bunun neresi sorun var kafan basmıyor 83 20
  • Fatih Yildiz: Ağlama ağlama 56 25
  • Fatih Yildiz: Biz çok çıktık Bilal cım geçen sene hatırla sizin içerde dışarda şampiyonluklarımız var ağlama 56 15
  • Mevlut Emre: Rahat ol daha ağlayacağın günler gelmedi bir iki maç sonra hakem hakimizi yedi diye ağlayacaksın şimdiden hazirlan 24 39 Yanıtla
  • Kadir Can: Bu fenerli yaptı yorumdan belli ağlama evlat BABANİZ ?? ASLAN 7 7
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SON DAKİKA: Ankaragücü'nü de deviren Okan Buruk'tan maç sonu bomba Fenerbahçe yorumu - Son Dakika
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