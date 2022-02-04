Okçuluk Yıldızlar Salon Federasyon Kupası Samsun'da başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2022 Yıldızlar (U15) Salon Federasyon Kupası müsabakaları Samsun'da başladı.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 51 kulüpten 113'ü kadın, 211 sporcu katılıyor.
Şampiyonanın ilk gününde klasik ve makaralı yay sıralama atışları yapıldı.
Yarın klasik ve makaralı yayda takım madalya atışları yapılacak turnuva, 6 Şubat Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA
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