Okçulukta Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sürüyor

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 13-14 Yaş Yıldızlar Salon Türkiye Şampiyonası müsabakaları, Samsun'da devam etti.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen organizasyona Türkiye genelinden 53 kulüp, 178 yarışmacı ve 64 antrenör katılıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde makaralı ve klasik yayda takım altın madalya için yarıştı.

Klasik yay erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü birincilik elde ederken, kadınlar da yine Okçular Vakfı Spor Kulübü altın madalyanın sahibi oldu.

Makaralı yay erkeklerde ise Okçular Vakfı Spor Kulübü altın madalya alırken kadınlar da Demka Okçuluk şampiyon oldu.

Organizasyonda yarın bireysel final müsabakaları gerçekleştirilecek.